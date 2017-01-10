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В марте на пачках сигарет в странах ЕАЭС появятся устрашающие изображения

11.01.2017 13:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. С 17 марта 2017 года в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза на сигаретных пачках появятся устрашающие изображения.

Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), техрегламентом предусмотрено нанесение "страшных картинок" на каждую потребительскую упаковку табачной продукции либо лист-вкладыш предупреждений о вреде табачных изделий. Эскизы предупреждений и параметры нанесения были утверждены в марте прошлого года вице-премьерами пятерки союзных стран — Советом Евразийской экономической комиссии.

На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом, говорится в сообщении, предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки.

Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки изображения или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и тому подобном, что, по мнению медиков, приводит к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное изделие с полезными продуктами. По аналогичной причине нельзя указывать количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

"После 17 марта в соответствии с ранее принятым решением комиссии допускаются производство и выпуск на территории союза табачной продукции в старой упаковке при условии, что на нее есть документы об оценке соответствия обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу табачного техрегламента", — отметил директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев.

Возможность выпускать сигареты в прежней упаковке при наличии указанных документов ограничена серединой ноября 2017 года. При этом обращение товаров с менее пугающими рисунками допускается до полной реализации в стране союза, где они были выпущены.

Разработчики упаковок убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. С 17 марта 2017 года в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза на сигаретных пачках появятся...

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