В Городокском районе Витебской области раненая рысь пришла за помощью к людям, сейчас ей оказывают помощь в местном зоопарке, сообщает «Белта» .

В учреждение животное доставили работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. К ним обратилась женщина, которая нашла дикую кошку во дворе своего дома. Рысь почти не могла передвигаться и лишь жалобно мяукала.