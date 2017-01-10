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В Витебской области раненая рысь пришла за помощью к людям

11.01.2017 13:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Городокском районе Витебской области раненая рысь пришла за помощью к людям, сейчас ей оказывают помощь в местном зоопарке, сообщает «Белта».

В учреждение животное доставили работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. К ним обратилась женщина, которая нашла дикую кошку во дворе своего дома. Рысь почти не могла передвигаться и лишь жалобно мяукала.

Животные ужасы
 
 
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Специалисты доставили истощенное и покалеченное животное в местный зоопарк.

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