|
В Витебской области раненая рысь пришла за помощью к людям
11.01.2017 13:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Городокском районе Витебской области раненая рысь пришла за помощью к людям, сейчас ей оказывают помощь в местном зоопарке, сообщает
В учреждение животное доставили работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. К ним обратилась женщина, которая нашла дикую кошку во дворе своего дома. Рысь почти не могла передвигаться и лишь жалобно мяукала.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии