Газовая колонка в квартире, где от отравления угарным газом погибла семья Булай, была исправной, пишет ex-Press . В суде продолжают рассматривать дело о прошлогодней трагедии в Борисове, которая унесла жизни шестерых человек. Во время слушания выступил эксперт, исследовавший газовую колонку в квартире погибших.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На скамье подсудимых — слесари аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения «Борисовгаза» Александр Чистяков и Алексей Лукаш. Они не заключены под стражу, продолжают работать, вины не признают.

Напомним, 27 января в старенькой борисовской хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек . Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали «все в порядке».

В ходе заседания допросили эксперта Ивана Данчука, акционера компании «Беллиз». Именно эта организация проводила исследования и испытания водонагревательного оборудования в квартирах погибших.

Напомним, на суде выяснилось , что проблемы с газовой колонкой были у семьи Булай (от угарного газа погибла вся семья — родители и двое детей) и начались минимум за полгода до трагедии.

— Алла (жена. — Прим. TUT.BY) стала жаловаться, что часто болит голова, все время в сон клонит, — рассказала на суде родственница погибших Наталья. — Болела голова и у Полины (дочери. — Прим. TUT.BY).

Родственница вспомнила, что невестка жаловалась ей на неисправность колонки, говорила, что нужно вызвать газовщиков.

— Колонка у них периодически гасла, — продолжила Наталья. — Я и сама это видела. Как-то сидела на кухне, Алла мыла посуду, колонка погасла.

По словам специалиста, в квартире Булай, куда за месяц до трагедии вызывали газовщиков, водонагревательное оборудование было исправно. Иван Данчук также рассказал, что на элементах колонки были обнаружены жировые отложения и мусор. Газоподводящий шланг тоже оказался загрязнен. Однако, когда это случилось, за месяц или два до трагедии, подчеркнул эксперт, определить невозможно.

Во время одного из заседаний обвиняемый Алексей Лукаш сказал, что трагедия могла возникнуть из-за обратной тяги. Определить ее было невозможно. Только после гибели шестерых человек газовщикам выдали оборудование для проверки СО.

Эксперт подтвердил: дымоход в квартире был забит, а также объяснил, что обратная тяга появляется из-за недостатков системы вентиляции. Стандарт водонагревательного оборудования не предусматривает моменты по обеспечению безопасности в случае появления обратной тяги.