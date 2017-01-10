﻿ Двое жителей Полоцка и Новополоцка подмешивали девушкам снотворное, насиловали их, совершали другие противоправные действия. 21.by
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Двое жителей Полоцка и Новополоцка подмешивали девушкам снотворное, насиловали их, совершали другие противоправные действия

11.01.2017 14:16 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело по подозрению двух жителей Полоцка и Новополоцка в совершении убийства в 2012 году несовершеннолетней девушки. Подозреваемые заключены под стражу.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова, у следствия есть информация, что подозреваемые могут быть причастны к совершению серии преступлений, совершенных при схожих обстоятельствах на территории Витебской и Минской областей в 2008—2017 годах.

Мужчины средних лет, вдвоем или в одиночку, в ходе переписки с девушками в интернете либо общения на улицах предлагали продолжить знакомство и угощали различными напитками (как спиртными, так и безалкогольными), в которые заранее было подмешано вещество со снотворным эффектом. После того как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.

Сейчас следствие устанавливает всех потерпевших от действий задержанных.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Минск, 11 января. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело по подозрению двух жителей...

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