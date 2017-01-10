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"Белтелеком" прекращает предоставление услуг коммутируемого доступа (dial-up) в интернет
11.01.2017 14:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 января. С 1 февраля 2017 года РУП "Белтелеком" прекращает коммерческое предоставление услуг "Коммутируемый беспарольный доступ в сеть интернет" и "Коммутируемый доступ в сеть интернет с использованием предоплаченных интернет-карт". Об этом сообщается на сайте "Белтелекома".
"Для доступа в сеть интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями РУП "Белтелеком" с более высокой скоростью доступа", — говорится в сообщении телекоммуникационного оператора.
Коммутируемый доступ — один из наиболее простых способов доступа к сети интернет. Такой сервис по-английски называется dial-up. Как ранее отмечали в "Белтелекоме", этот вариант подключения очень удобен тем абонентам, которым интернет требуется не постоянно, а от случая к случаю.
Для того чтобы воспользоваться услугами коммутируемого доступа к сети интернет, требуется компьютер с модемом и телефонная линия. При этом во время работы в интернете телефонная линия занята. Максимальная теоретическая скорость составляет 56 кбит/с.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 11 января. С 1 февраля 2017 года РУП "Белтелеком" прекращает коммерческое предоставление услуг "Коммутируемый беспарольный доступ в сеть интернет"...
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