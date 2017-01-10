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Двое мужчин усыпляли знакомых и насиловали. Одна девушка убита, ищут других пострадавших

11.01.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении двух жителей Полоцка и Новополоцка. Их подозревают в убийстве несовершеннолетней девушки в 2012 году, а также изнасилованиях и хищениях. Подробности сообщает пресс-служба СК.

Вдвоем или в одиночку мужчины знакомились с девушками через интернет или на улицах города. А после предлагали продолжить знакомство и угощали напитками (спиртными и безалкогольными), куда уже было подмешано снотворное.

«После того, как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество», — сообщает Главное следственное управление Центрального аппарата СК.

Кроме того, фигурантов подозревают в убийстве несовершеннолетней девушки в 2012 году.

Известно, что задержанные — мужчины средних лет. Сейчас они заключены под стражу, с ними работают следователи. Есть основания полагать, что подозреваемые причастны к целой серии преступлений со схожими обстоятельствами.

Установлены эпизоды на территории Витебской области (в частности, Новополоцке и Полоцке), а также Минской области в период с 2008-го по 2017 год. Но пострадавших может быть больше.

Следствие просит граждан, которые располагают какой-либо информацией о подобных преступлениях, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389−50−02, 389−52−95, 8 (0212) 60−86−82, 8 (029) 699−01−49, 8 (029) 711−35−82.

 
Теги: знакомства
 
 
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Установлены эпизоды на территории Витебской области (в частности, Новополоцке и Полоцке), а также Минской области в период с 2008 по 2017 год.

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