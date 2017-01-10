Практически все крупные реки Могилевской области покрылись льдом, сообщили в областном гидрометеоцентре. Ледостав установился везде, за исключением Днепра.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Главная река области даже в сильные морозы, которые отмечались на минувших выходных, промерзнуть не успела, поэтому выходить на лед здесь гидрологи не рекомендуют.

А вот толщина льда на Березине уже составляет 18 см. При этом специалисты подчеркивают: выходить на лед в районе Бобруйска и Бобруйского района надо крайне осторожно, поскольку промерзание тут неравномерное. Самый толстый лед сейчас на Чигиринском водохранилище — 21 см. Толщина льда в районе Кричева на Соже — 10 см, на реке Проня в Славгородском районе — 14 см.