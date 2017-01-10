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Выходить на лед на реке Днепр пока не советуют - он тонкий
11.01.2017 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Практически все крупные реки Могилевской области покрылись льдом, сообщили в областном гидрометеоцентре. Ледостав установился везде, за исключением Днепра.
Главная река области даже в сильные морозы, которые отмечались на минувших выходных, промерзнуть не успела, поэтому выходить на лед здесь гидрологи не рекомендуют.
А вот толщина льда на Березине уже составляет 18 см. При этом специалисты подчеркивают: выходить на лед в районе Бобруйска и Бобруйского района надо крайне осторожно, поскольку промерзание тут неравномерное. Самый толстый лед сейчас на Чигиринском водохранилище — 21 см. Толщина льда в районе Кричева на Соже — 10 см, на реке Проня в Славгородском районе — 14 см.
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Самый толстый лед сейчас - на Чигиринском водохранилище - 21 см.
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