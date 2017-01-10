БРЕСТ, 11 янв — Sputnik. Кобринский районный отдел Следственного комитета Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, которые обвиняются в хищении в крупном размере, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Одна из женщин занимала должность председателя, а другая являлась бухгалтером жилищного кооператива Кобрина. В период с февраля 2014 года по апрель 2016 года обвиняемые завладели более 19 800 рублей (сумма указана с учетом деноминации — Sputnik), перечисляя деньги на счета знакомых индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, после чего обналичивали их.

"Аналогичные хищения в размере свыше 8 300 рублей выявлены в еще двух кооперативах, в которых бухгалтер занимала такую же должность", — рассказала Дранькова.

В ряде случаев бухгалтер данного ЖСК фиктивно трудоустраивала лиц с целью уклонения от выплат по Декрету №6, рассчитывалась за ремонт собственной квартиры и личного автомобиля. Кроме этого, подследственная переводила деньги на счета магазинов, покупая строительный инвентарь, мебель и иные предметы интерьера. Также она начисляла заработную плату себе и руководителю сверх установленного размера, превысив его на 5 000 рублей.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество подследственных наложен арест, часть причиненного ущерба ими возмещена.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.