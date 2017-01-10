МИНСК, 11 янв – Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия на обслуживание аквариума в 2017 году планирует потратить до двух тысяч белорусских рублей, следует из тендерной заявки годового плана закупок министерства.

Как сообщило Еврорадио , этот аквариум стоит в приемной министра Леонида Зайца.

"Это обычный декоративный аквариум с рыбками. И эта сумма – ориентировочная. В зависимости от поставщика стоимость может уменьшиться", – заявил журналистам ответственный за закупки в Минсельхозпроде Игорь Садовский.

Он также отметил, что ведомство старается уменьшить сумму, чтобы перераспределить высвободившиеся средства на другие цели.

Секретарь министра уточнила, что аквариум достаточно внушительный – около 400 литров. При этом, если проследить динамику затрат на его содержание, можно выяснить, что за три года они выросли в два с половиной раза. Если в 2014 году на корм и гигиенические процедуры для рыб в Минисельхозпроде резервировали 385 евро в эквиваленте, в 2015-2016 годах – порядка 750, то в 2017 году на их содержание решено выделить почти тысячу евро.

Согласно годовому плану закупок Минсельхозпрода на участие сотрудников министерства в семинарах или на курсы повышения квалификации в 2017 году зарезервированы суммы, в два раза меньшие – по тысяче рублей.