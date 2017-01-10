В выходные в Беларусь пришли сильные морозы. На Рождество в Вилейке было до -27°C, а 8 января в стране объявили оранжевый уровень опасности. Как волонтеры спасали постояльцев приюта временного содержания для котов от мороза — в материале Край.бай .



Волонтеры кладут грелку с кипятком, чтобы животные не мерзли

Волонтер Василий Чижиков-Кузьмин — один из новых помощников приюта. Две недели назад пришел сюда, чтобы передать животным корм, а оказалось, что приюту нужен каждодневный волонтерский труд.

— Мы с супругой Оксаной с удовольствием согласились помогать. За котятами ведь нужен постоянный уход: и лотки менять, и кормить, и навести порядок на кошачьей «кухне», а если приносят новое животное — отнести на осмотр к ветеринару. Когда ударили морозы, еще и согреть, — говорит он. — Все это мы делаем по очереди, каждый в свое свободное время. Помогают приюту около 20 волонтеров абсолютно разных возрастов. Справляемся, но от лишних рук не откажемся и сейчас.



Волонтер Василий Чижиков-Кузьмин — один из новых помощников приюта

В небольшом помещении — несколько домиков из пенопласта. Ручная работа волонтеров. В самом большом — четверо постояльцев плотно прижались друг к другу. В соседнем от тепла пластиковой бутылки с водой задремал белый как снег найденыш, которого волонтеры принесли в приют в морозное воскресенье из центра города.



Котята греются, прижавшись друг к другу

Василий берет грелку с кипятком и укладывает в самый большой домик, который также быстро наполняется теплом.



Василий кладет грелку с кипятком, чтобы животные не мерзли

— Недавно наши волонтеры нашли под балконом пятиэтажки в новом микрорайоне собаку с восемью щенками. Кто-то просто взял и выбросил животное с потомством на улицу. Наши волонтеры кормили их и защищали от жильцов, которые были недовольны, что у дома развелось целое семейство, и даже намеревались вызвать службу отлова животных. Равнодушно пройти мимо мы не смогли. Так как соседствовать котам и собакам в приюте непросто, забрали их на время домой. Щенки уже подросли, едят сами, а мы сейчас ищем им хозяев, — рассказывает Василий.

Чтобы с наступлением морозов постояльцы приюта не замерзли, волонтеры утеплили хозпостройку подручными материалами, с которыми помогли неравнодушные вилейчане: обшили потолок и стены, утеплили дверь.

Помещение подогревают несколько раз в день обогревателем, в домики, где обитают котята, кладут грелку и пластиковые бутылки с горячей водой. В итоге, говорит Василий, в минус 25 мороза в приюте было +7°C.



Стараниями волонтеров 9 января в приюте было почти 10 градусов тепла

— Животным однозначно комфортнее, к тому же еда и вода не замерзают, — отмечает он.



В тепле котята чувствуют себя комфортно

Приют временного содержания для котов работает чуть больше двух месяцев. За это время, рассказывает его основатель Павел Хованский, помочь животным откликнулись десятки людей, 17 котят обрели свой дом, 5 ищут хозяев.

Так как приют держится на энтузиазме нескольких молодых людей, помощь неравнодушных вилейчан бездомным животным необходима всегда. Если у вас после ремонта остался любой утеплитель — обычный или рулонный пенопласт, стекловата — можно отдать его приюту.

Кроме этого, животным постоянно нужна еда: рыба, сухой корм и др. Также вы можете помочь приюту финансово, любой суммой, для создания комфортных условий животным.





А еще приюту нужны волонтеры. Это люди, которые в свое свободное время смогут сделать что-то полезное для животных, не получая за доброту прибыли: мыть миски, при необходимости лечить котят, кормить и активно помогать приюту в поисках нового дома для животных.

Оказать любой вид помощи — материальную или волонтерскую — можно через Павла Хованского. Телефон: 8 (029) 567-50-70. По поводу щенков можно связаться с Оксаной Чижиковой-Кузьминой — 8 (029) 761-86-83.