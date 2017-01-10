|
Как волонтеры спасают от морозов котов в приюте временного содержания в Вилейке
11.01.2017 14:44 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в Беларусь пришли сильные морозы. На Рождество в Вилейке было до -27°C, а 8 января в стране объявили оранжевый уровень опасности. Как волонтеры спасали постояльцев приюта временного содержания для котов от мороза — в материале
Волонтер Василий Чижиков-Кузьмин — один из новых помощников приюта. Две недели назад пришел сюда, чтобы передать животным корм, а оказалось, что приюту нужен каждодневный волонтерский труд.
— Мы с супругой Оксаной с удовольствием согласились помогать. За котятами ведь нужен постоянный уход: и лотки менять, и кормить, и навести порядок на кошачьей «кухне», а если приносят новое животное — отнести на осмотр к ветеринару. Когда ударили морозы, еще и согреть, — говорит он. — Все это мы делаем по очереди, каждый в свое свободное время. Помогают приюту около 20 волонтеров абсолютно разных возрастов. Справляемся, но от лишних рук не откажемся и сейчас.
В небольшом помещении — несколько домиков из пенопласта. Ручная работа волонтеров. В самом большом — четверо постояльцев плотно прижались друг к другу. В соседнем от тепла пластиковой бутылки с водой задремал белый как снег найденыш, которого волонтеры принесли в приют в морозное воскресенье из центра города.
Василий берет грелку с кипятком и укладывает в самый большой домик, который также быстро наполняется теплом.
— Недавно наши волонтеры нашли под балконом пятиэтажки в новом микрорайоне собаку с восемью щенками. Кто-то просто взял и выбросил животное с потомством на улицу. Наши волонтеры кормили их и защищали от жильцов, которые были недовольны, что у дома развелось целое семейство, и даже намеревались вызвать службу отлова животных. Равнодушно пройти мимо мы не смогли. Так как соседствовать котам и собакам в приюте непросто, забрали их на время домой. Щенки уже подросли, едят сами, а мы сейчас ищем им хозяев, — рассказывает Василий.
Чтобы с наступлением морозов постояльцы приюта не замерзли, волонтеры утеплили хозпостройку подручными материалами, с которыми помогли неравнодушные вилейчане: обшили потолок и стены, утеплили дверь.
Помещение подогревают несколько раз в день обогревателем, в домики, где обитают котята, кладут грелку и пластиковые бутылки с горячей водой. В итоге, говорит Василий, в минус 25 мороза в приюте было +7°C.
— Животным однозначно комфортнее, к тому же еда и вода не замерзают, — отмечает он.
Приют временного содержания для котов работает чуть больше двух месяцев. За это время, рассказывает его основатель Павел Хованский, помочь животным откликнулись десятки людей, 17 котят обрели свой дом, 5 ищут хозяев.
Так как приют держится на энтузиазме нескольких молодых людей, помощь неравнодушных вилейчан бездомным животным необходима всегда. Если у вас после ремонта остался любой утеплитель — обычный или рулонный пенопласт, стекловата — можно отдать его приюту.
Кроме этого, животным постоянно нужна еда: рыба, сухой корм и др. Также вы можете помочь приюту финансово, любой суммой, для создания комфортных условий животным.
А еще приюту нужны волонтеры. Это люди, которые в свое свободное время смогут сделать что-то полезное для животных, не получая за доброту прибыли: мыть миски, при необходимости лечить котят, кормить и активно помогать приюту в поисках нового дома для животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приют временного содержания для котов работает чуть больше двух месяцев. За это время помочь животным откликнулись десятки людей, 17 котят обрели свой дом, 5 ищут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии