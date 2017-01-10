﻿ Воровал топливо и премии, брал взятки. За что будут судить ведущего инженера "Бабушкиной крынки". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Воровал топливо и премии, брал взятки. За что будут судить ведущего инженера "Бабушкиной крынки"

11.01.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка» завершено, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Его обвиняют в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве, хищении в особо крупном размере, подлоге.

Ведущего инженера филиала ОАО «Бабушкина крынка» задержали за денежные поборы с подчиненных в июле 2015 года. Во время расследования выяснилось, что экс-руководитель завладел деньгами и топливом на общую сумму более 23 тыс. рублей.

По данным следствия с ноября 2013 по июль 2015 года бывший ведущий инженер утверждал документы с ложными сведениями, по которым сотрудникам необоснованно начислялись премии. После этого часть этих премий сотрудники отдавали руководителю. Таким образом обвиняемый незаконно получил более 6 тыс. рублей.

В это же время экс-ведущий инженер брал взятки за то, чтобы он утверждал премии сотрудникам. Так он получил 4,5 тыс. рублей. При передаче очередной взятки руководителя и задержали с поличным.

Следствие также установило, что обвиняемый незаконно завладел топливом, принадлежавшим ОАО «Бабушкина крынка», на общую сумму более 11,5 тыс. рублей, чем нанес ущерб предприятию. Топливом экс-ведущий инженер распорядился по своему усмотрению.

Следователи выяснили, что сотрудники филиала еще и ремонтировали машину знакомой обвиняемого — по указанию руководителя.

Бывший ведущий инженер филиала «Бабушкиной крынки» находится под стражей. он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для принятия решения о направлении в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
За крупное хищение будут судить должностных лиц кооператива в Кобрине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика