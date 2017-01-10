Расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка» завершено, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Его обвиняют в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве, хищении в особо крупном размере, подлоге.

Ведущего инженера филиала ОАО «Бабушкина крынка» задержали за денежные поборы с подчиненных в июле 2015 года. Во время расследования выяснилось, что экс-руководитель завладел деньгами и топливом на общую сумму более 23 тыс. рублей.

По данным следствия с ноября 2013 по июль 2015 года бывший ведущий инженер утверждал документы с ложными сведениями, по которым сотрудникам необоснованно начислялись премии. После этого часть этих премий сотрудники отдавали руководителю. Таким образом обвиняемый незаконно получил более 6 тыс. рублей.

В это же время экс-ведущий инженер брал взятки за то, чтобы он утверждал премии сотрудникам. Так он получил 4,5 тыс. рублей. При передаче очередной взятки руководителя и задержали с поличным.

Следствие также установило, что обвиняемый незаконно завладел топливом, принадлежавшим ОАО «Бабушкина крынка», на общую сумму более 11,5 тыс. рублей, чем нанес ущерб предприятию. Топливом экс-ведущий инженер распорядился по своему усмотрению.

Следователи выяснили, что сотрудники филиала еще и ремонтировали машину знакомой обвиняемого — по указанию руководителя.

Бывший ведущий инженер филиала «Бабушкиной крынки» находится под стражей. он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для принятия решения о направлении в суд.