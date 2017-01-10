Минск, 11 января. Прокуратура Минской области выявила нарушения прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей.
Как сообщил БелаПАН исполняющий обязанности старшего помощника областного прокурора по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Валентин Чаевский, установлены нарушения законодательства по обеспечению содержащихся под стражей лиц бесплатным питанием при их переводе из изоляторов временного содержания территориальных органов внутренних дел в исправительные учреждения.
Так, выявлены факты необеспечения территориальными органами внутренних дел содержащихся под стражей лиц сухим пайком на время этапирования их в исправительное учреждение. Одновременно установлено, что в случае поступления заключенных из ИВС в исправительное учреждение в послеобеденное время они не обеспечиваются обедом и ужином.
По результатам проверки прокуратурой Минской области в управление внутренних дел Миноблисполкома внесено представление. Оно рассмотрено. "Приняты необходимые меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства по обеспечению содержащихся под стражей лиц бесплатным питанием при их переводе из изоляторов временного содержания территориальных органов внутренних дел в исправительные учреждения", — сказал Чаевский. Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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