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Поляки в соцсетях шутят над главой МИД Польши, "основавшем" Сан-Эскобар

11.01.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Руководитель министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с журналистами рассказал о планируемой встрече с министрами несуществующей страны Сан-Эскобар, передает Sputnik Польша.

"У нас может быть до 20 встреч с различными министрами. С некоторыми из стран Карибского бассейна впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, таких государств как Сан-Эскобар или Белиз", — сказал Ващиковский в интервью польскому телевидению.

Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что министр просто ошибся и имел в виду другую страну, однако поляки уже начали шутить в Twitter над словами Ващиковского.

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