МИНСК, 11 янв — Sputnik. Руководитель министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с журналистами рассказал о планируемой встрече с министрами несуществующей страны Сан-Эскобар, передает Sputnik Польша .

"У нас может быть до 20 встреч с различными министрами. С некоторыми из стран Карибского бассейна впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, таких государств как Сан-Эскобар или Белиз", — сказал Ващиковский в интервью польскому телевидению.

Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что министр просто ошибся и имел в виду другую страну, однако поляки уже начали шутить в Twitter над словами Ващиковского.