МИНСК, 11 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Константина Хабенского с 45-летним юбилеем, сообщила пресс-служба белорусского лидера.



© Sputnik Кирилл Каллиников Три ипостаси Константина Хабенского

"Благодаря природному обаянию, артистизму и верности выбранному делу вы стали одним из самых известных и любимых публикой современных актеров", – говорится в поздравлении президента.

Лукашенко также отметил, что за годы работы актер сумел воплотить множество разноплановых характеров – в спектаклях, фильмах и телесериалах, которые завоевали широкое признание у зрителей.

Президент также подчеркнул, что Хабенского в Беларуси знают и любят как замечательного артиста. Лукашенко выразил уверенность, что деятельность актера будет и впредь способствовать творческому диалогу между Беларусью и Россией.