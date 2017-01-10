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Лукашенко поздравил Хабенского, назвав его обаятельным и артистичным
11.01.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Константина Хабенского с 45-летним юбилеем, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
© Sputnik Кирилл Каллиников
"Благодаря природному обаянию, артистизму и верности выбранному делу вы стали одним из самых известных и любимых публикой современных актеров", – говорится в поздравлении президента.
Лукашенко также отметил, что за годы работы актер сумел воплотить множество разноплановых характеров – в спектаклях, фильмах и телесериалах, которые завоевали широкое признание у зрителей.
Президент также подчеркнул, что Хабенского в Беларуси знают и любят как замечательного артиста. Лукашенко выразил уверенность, что деятельность актера будет и впредь способствовать творческому диалогу между Беларусью и Россией.
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Белорусский президент выразил уверенность, что деятельность актера будет и впредь способствовать творческому диалогу между Беларусью и Россией.
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