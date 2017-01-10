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Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра, обвинив руководство организации в трусости

11.01.2017 17:14 — Новости Общества | БелаПАН  
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В комментарии БелаПАН Алексиевич пояснила, что приняла такое решение после того, как стало известно об исключении из этой организации российского писателя и журналиста Сергея Пархоменко. Исполнительный комитет Русского ПЕН-центра посчитал, что Пархоменко вел "провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами" организации. "Русские писатели, по-моему, так боялись, как они боятся сегодня, такие трусливые были только во времена Сталина, — заявила Алексиевич. — Сейчас они тоже готовы облизывать сапоги власти. Это, конечно, трусость. Я считаю, что идея ПЕН-центра была в том, чтобы именно служить добру. Писатели должны не только писать, но и служить добру, помогать". Сергей Пархоменко был в числе 60 членов ПЕН-центра, которые 24 декабря прошлого года обратились с открытым заявлением к Владимиру Путину. Они попросили президента России помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20-летний срок по обвинению в экстремизме. Практически сразу после этого пресс-служба писательской организации опубликовала сообщение, в котором подчеркнула, что руководство ПЕН-центра к этому заявлению не имеет никакого отношения. Спустя некоторое время исполком организации выпустил официальное заявление по поводу Сенцова, в котором выразил обеспокоенность судьбой украинского режиссера и попросил Путина содействовать смягчению условий его содержания, но отказался требовать его освобождения. На своей странице в "Фейсбуке" Пархоменко раскритиковал это сообщение, расценив его как попытку руководителей ПЕН-центра откреститься от обращения сторонников идеи помилования Сенцова, чтобы не попасть в опалу. Этот пост в социальной сети опубликовали многие российские СМИ, в том числе сайт радио "Эхо Москвы". На заседании 28 декабря члены исполкома Русского ПЕН-центра единогласно решили исключить Пархоменко из состава организации "за отступление от непреложных принципов, заключенных в хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности". Протокол этого заседания вместе со специальным приложением относительно Пархоменко на сайте ПЕН-центра появился только 10 января. Вскоре после его опубликования о выходе из состава организации заявили поэт Лев Рубинштейн, прозаик Борис Акунин, писатель Александр Иличевский, а также Светлана Алексиевич.
 
 
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В комментарии БелаПАН Алексиевич пояснила, что приняла такое решение после того, как стало известно об исключении из этой организации российского писателя и...

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