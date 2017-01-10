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За похищение и вымогательство денег у предпринимателей в Пуховичах будут судить четверых мужчин
11.01.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by
12 января в суде Пуховичского района начнут рассмотрение уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Мужчин обвиняют в выбивании денег у местных предпринимателей. Об этом сообщили в Минском областном суде.
Процесс будет проходить в открытом режиме. На судебной скамье — четверо мужчин.
Одного из них обвиняют сразу по статьям Уголовного кодекса: принуждение к исполнению обязательств, похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, мошенничество и вымогательство, подстрекательство к даче взятки, пособничество в превышении, а также злоупотреблении властью или служебными полномочиями вопреки интересам службы .
Второго фигуранта обвиняют в принуждении к выполнению обязательств, похищении человека и вымогательстве. Третьего — в принуждении и похищении, четвертого — собственно в злоупотреблении властью или служебными полномочиями вопреки интересам службы, а также в их превышении.
Впрочем, пока останется не ясным — почему в списке имеются статьи коррупционных преступлений. И какое именно служебное положение занимал четвертый фигурант.
Годом ранее, в феврале 2016 года, сообщалось о задержании трех вышибал в Марьиной горке. По
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По версии следствия, одного из предпринимателей они привезли на кладбище и заставили рыть могилу, еще одного избили битами.
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