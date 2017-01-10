Цикл праздников национальных культур в Верхнем городе Минска в 2017 году откроется 3 июня мероприятием, посвященным шведской культуре, сообщила на пресс-конференции в Минске директор Республиканского центра национальных культур (РЦНК) Ольга Антоненко.



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По ее словам, сейчас сотрудники центра ведут переговоры с посольством Швеции о программе мероприятия.

Уже известны даты еще нескольких праздников национальных культур, сказала Антоненко. Так, 10 июня состоится праздник русской культуры, приуроченный ко Дню России, который отмечается 12 июня. Праздник украинской культуры в центре Минска пройдет 19 августа. Серия культурных мероприятий завершится 23 сентября праздником дагестанской культуры.

Директор РЦНК сообщила, что в этом году провести дни своих культур в центре белорусской столицы намерены финны, греки, цыгане, а также литовцы, латыши и эстонцы, которые организуют общий праздник культур стран Балтии.

«У нас было совместное совещание с Мингорисполкомом о проведении Дня России, — сообщила Антоненко. — Мы решили, что в этом году сделаем его в виде праздника непосредственно русской культуры, а не культур народов, проживающих в России».

На этом празднике, сказала она, ожидается выступление профессиональных и самодеятельных коллективов из Брянской области. Сотрудники центра также хотят привлечь на это мероприятие представителей русской диаспоры из регионов Беларуси, в том числе цирковые коллективы, народные театры и бардов.

«Будет работать этнографическая выставка, выставка древней православной и современной русской литературы. Будут клубы ремесленников, выставка самоваров, сарафанов, платков, гармошек, матрешек, вышиванок, гончарных изделий, изделий из дерева, предметов кузнечного дела. Покажем русские старинные игры, борьбу, историческую реконструкцию, выступление скоморохов, проведем мастер-классы по русским хороводам, кадрили и многое другое», — подчеркнула глава РЦНК.

Праздник должен получиться масштабным, поэтому организаторы намерены занять не только площадку около Ратуши, но и другие подходящие площадки в Верхнем городе.

По словам Антоненко, идея праздников национальных культур в центре столицы принадлежит председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу. Она напомнила, что в прошлом году были представлены культуры народов России, а также азербайджанская, армянская, грузинская, еврейская, итальянская, корейская, молдавская, польская и украинская культуры.