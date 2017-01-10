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Что такое деньги и как с ними быть: школьники пока мало знают о финансах

11.01.2017 18:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Обладателями книг "Твае першыя фiнансы" в среду стали пятиклассники гимназии №12 Минска — их ученикам вручили представители Белагропромбанка, Национального банка страны и министерства образования.

Программа повышения финансовой грамотности населения в Беларуси действует третий год, ее реализуют Национальный банк страны и коммерческие банки, в том числе Белагропромбанк. Он же вместе с Нацбанком и Минобразования третий год подряд проводит акцию, цель которой — познакомить школьников с основами финансовой грамотности, рассказать им, что такое пластиковая карточка, как работают деньги, что такое кредит, депозит, как заниматься сбережением и планированием личных финансов.

Понятно, что сделать все это в рамках одного урока невозможно. Но ответы на все эти вопросы можно найти в подготовленной Белагропромбанком книге "Твае першыя фiнансы", которую в рамках акции получают ученики пятых классов. На сегодняшний день обладателями такой книги стали около 96 тысяч белорусских школьников.

"Деньги — это то, что мама и папа получают как зарплату"

Пока белорусские пятиклассники знают о финансах относительно немного: им известно, что такое деньги, откуда они берутся и как их лучше потратить, о кредитах, депозитах и прочих банковских услугах они скорее догадываются, убедился корреспондент Sputnik, побывав в гимназии №12 Минска.

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Sputnik/ Елена Ольшанская, Артем Бордовский
© Sputnik/ Елена Ольшанская, Артем Бордовский
Ученикам минской гимназии №12 устроили урок финансовой грамотности

Модель взаимоотношения детей с деньгами в современной семье сильно отличается от того, как это было даже не в советские годы, а еще лет десять назад, сообщила в беседе с журналистами начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Нацбанка Юлия Сакович.

"Сегодня у многих детей есть так называемая детская карточка, родители дают детям ежедневно карманные деньги или более крупные суммы на более длинные периоды, чтобы научить их принципам распоряжения личными финансами и сбережению", — рассказала Сакович.

Внедрить в школьную программу

Сейчас Нацбанк думает над тем, как внедрить элементы финансовой грамотности в школьную программу.

"Нужно внедрять финансовое образование в учебный процесс — либо как отдельный предмет, как это сделано в Украине, либо в качестве элементов в математике, обществоведении, истории, даже в литературе. Почему бы на уроках не затрагивать тему финансовых отношений", — заметила Сакович.

Однако, признала она, финансовая грамотность сможет стать элементом отдельных дисциплин лишь тогда, когда будут изданы новые учебники, а это долгий процесс.

Что такое деньги и как с ними быть: школьники пока мало знают о финансах
© Sputnik / Артем Бордовский
Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Управления информации и общественных связей Нацбанка

По словам Сакович, министерство образования готово в этом вопросе идти Нацбанку навстречу. Пока еще не известно, как именно будет оформлена эта инициатива.

На данный момент в Нацбанке не исключают, что это будут факультативы.

Пока же регулятор отмечает, что школьники активно и с интересом изучают финансовую грамотность, по этой "дисциплине" проводятся конкурсы и олимпиады. Однако участвуют в них в большинстве своем старшеклассники.

"Мы считаем, что родители своим детям начиная где-то с шести лет должны прививать понятия каких-то элементов финансовой грамотности", — подчеркнула представитель Нацбанка.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация постепенно меняется к лучшему, отмечают в Нацбанке. Там также думают о том, как сделать элементы финансовой грамотности частью школьной программы.

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