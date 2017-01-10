МИНСК, 11 янв — Sputnik. В Минске на административном здании по улице Макаенка 23а можно увидеть настоящий раритет — рисованные киноафиши к некоторым советским фильмам.

Рисованные плакаты созданы к лентам "Долгая счастливая жизнь", "Гамлет" (угадать на афише Иннокентия Смоктуновского сложно), а также хитам "Неуловимые мстители" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".



© Sputnik / Артем Бордовский Старые киноафиши к советским фильмам

Старые киноафиши представляют ценность для коллекционеров. Так, в 2015 году рисованный плакат к фильму "Франкенштейн" был продан на аукционе почти за 360 тысяч долларов. А в 2005 году в ходе частной сделки постер к "Метрополису" Фрица Ланга продали за 690 тысяч долларов.



© Sputnik / Артем Бордовский Сложно представить, что минские киноафиши будут стоить сотни тысяч долларов

К слову, еще пару лет назад в Минске в кинотеатрах "Пионер", "Победа" и "Мир" можно было увидеть рисованные афиши: в штате кинотеатров работали художники. Сейчас же рисованные постеры заменили бумажными.