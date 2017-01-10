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Фотофакт: советские киноафиши на задворках Минска
11.01.2017 18:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. В Минске на административном здании по улице Макаенка 23а можно увидеть настоящий раритет — рисованные киноафиши к некоторым советским фильмам.
Рисованные плакаты созданы к лентам "Долгая счастливая жизнь", "Гамлет" (угадать на афише Иннокентия Смоктуновского сложно), а также хитам "Неуловимые мстители" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
© Sputnik / Артем Бордовский
Старые киноафиши к советским фильмам
Старые киноафиши представляют ценность для коллекционеров. Так, в 2015 году рисованный плакат к фильму "Франкенштейн" был продан на аукционе почти за 360 тысяч долларов. А в 2005 году в ходе частной сделки постер к "Метрополису" Фрица Ланга продали за 690 тысяч долларов.
© Sputnik / Артем Бордовский
Сложно представить, что минские киноафиши будут стоить сотни тысяч долларов
К слову, еще пару лет назад в Минске в кинотеатрах "Пионер", "Победа" и "Мир" можно было увидеть рисованные афиши: в штате кинотеатров работали художники. Сейчас же рисованные постеры заменили бумажными.
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Не так давно столичные кинотеатры сами рисовали афиши к кинокартинам, однако сейчас на смену кисточке и краскам пришли современные технологии.
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