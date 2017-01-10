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"Белтелеком" отключает от dial-up, предлагая более скоростные варианты

11.01.2017 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. РУП "Белтелеком" отключает с 1 февраля этого года предоставление услуг dial-up и предлагает своим пользователям более скоростные варианты доступа в интернет, сообщили в пресс-службе Национального оператора электросвязи.

Эпоха коммутируемого интернета (dial-up) в Беларуси завершается. С 1 февраля "Белтелеком" больше не будет предоставлять подобную услугу. Кроме этого, историей станет и доступ в сеть с использованием предоплаченных интернет-карт.

"Для доступа в сеть интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями РУП "Белтелеком" с более высокой скоростью доступа", — пояснили в "Белетелекоме".

Коммутируемый доступ был первой технологией, с помощью которой пользователи массово подключались к интернету через телефонную сеть, набирая номер 8-600-100. Такой способ считается простым и дешевым, однако не может обеспечить высокую скорость доступа — она ограничена 50 Кбит/с. Причем стоимость услуги не зависит от количества скачанных данных и тарифицируется по времени. Сейчас этой услугой почти никто не пользуется: в ноябре прошлого года через домашний телефон в сети сидели лишь 5% пользователей. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В настоящее время услугой dial-up пользуются порядка пяти процентов белорусов - в основном это люди старшего поколения и жители маленьких городов.

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