МИНСК, 11 янв — Sputnik. РУП "Белтелеком" отключает с 1 февраля этого года предоставление услуг dial-up и предлагает своим пользователям более скоростные варианты доступа в интернет, сообщили в пресс-службе Национального оператора электросвязи.

Эпоха коммутируемого интернета (dial-up) в Беларуси завершается. С 1 февраля "Белтелеком" больше не будет предоставлять подобную услугу . Кроме этого, историей станет и доступ в сеть с использованием предоплаченных интернет-карт.

"Для доступа в сеть интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями РУП "Белтелеком" с более высокой скоростью доступа", — пояснили в "Белетелекоме".

Коммутируемый доступ был первой технологией, с помощью которой пользователи массово подключались к интернету через телефонную сеть, набирая номер 8-600-100. Такой способ считается простым и дешевым, однако не может обеспечить высокую скорость доступа — она ограничена 50 Кбит/с. Причем стоимость услуги не зависит от количества скачанных данных и тарифицируется по времени. Сейчас этой услугой почти никто не пользуется: в ноябре прошлого года через домашний телефон в сети сидели лишь 5% пользователей.