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В Могилеве - всплеск вирусной диареи среди детей

11.01.2017 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Около 7 детей в сутки поступает в Могилевскую больницу № 1 с вирусной диареей. Медики призывают ограничить посещение многолюдных мест, чаще мыть руки и фрукты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Холодный сезон — благоприятное время для распространения кишечных инфекций. В основном ротавирусом болеют дети от года до четырех, школьники реже. Сейчас у 70% поступивших детей в Могилевскую больницу № 1 медики диагностируют вирусную диарею. Основной путь заражения — контактный.

Потому меры профилактики — ограничить посещение многолюдных мест, чаще мыть руки и фрукты, даже бананы и мандарины. И обязательно следить за состоянием ребенка.

— Если у ребенка повысилась температура и началась рвота, необходимо вызвать врача и не вести ребенка в сад, иначе он заразит всю группу, — предупреждает заведующий инфекционно-кишечным отделением Могилевской областной больницы № 1 Николай Бураковский.

Кроме ротавируса сейчас медики выделяют еще один вид вирусной инфекции — норовирус. Обе инфекции безвредны и не требуют специфического лечения. Инкубационный период заболевания — 7 дней.

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Врачи советуют ограничить посещение людных мест и чаще мыть не только руки, но и фрукты.

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