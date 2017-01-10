|
"Всех повыгоняли". Здание и открытую площадку автовокзала "Восточный" пытаются сдать в аренду
11.01.2017 19:03 — Новости Общества | Tut.by
С 1 июня 2016 с автовокзала «Восточный» по улице Ванеева
Напомним, что закрыли «Восточный» для того, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на улице Бобруйской. Поначалу руководство «Минсктранса» говорило, что тут продолжит работать гостиница, но и она закрылась спустя месяц. Предпринимателей уже тоже не осталось
Над заснеженным центральным входом в здание уже бывшего автовокзала висит растяжка, сообщающая, что помещения сдаются в аренду. Внутри пусто. Неподалеку работает дворник и снегоуборочная машина.
«Вокзал абсолютно пустой, никого нет. Всех повыгоняли», — говорит дворник. По его словам, арендаторы отсюда начали уезжать месяца 2−3 назад, а внутри здания дежурит только один человек.
На открытую площадку неподалеку приезжают отстаиваться между рейсами пустые автобусы. Отсюда они едут за пассажирами на «Центральный» автовокзал.
Напомним, еще в 2013 году «Восточный»
Так, еще в марте 2016 года 2 и 3 этажи «Восточного»
А уже в октябре 2016 года на аукцион
Судя по растяжке на здании вокзала, эти предложенияактуальны до сих пор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В каком состоянии автовокзал сегодня и для чего его здание планируют сдавать в аренду полностью - в материале TUT.BY.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии