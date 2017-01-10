С 1 июня 2016 с автовокзала «Восточный» по улице Ванеева перестали ходить автобусы. Первое время там еще работали предприниматели и гостиница, а сейчас все закрыто. В каком состоянии объект сегодня и для чего его здание планируют сдавать в аренду полностью — в материале TUT.BY.





Напомним, что закрыли «Восточный» для того, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на улице Бобруйской. Поначалу руководство «Минсктранса» говорило, что тут продолжит работать гостиница, но и она закрылась спустя месяц. Предпринимателей уже тоже не осталось

Над заснеженным центральным входом в здание уже бывшего автовокзала висит растяжка, сообщающая, что помещения сдаются в аренду. Внутри пусто. Неподалеку работает дворник и снегоуборочная машина.





«Вокзал абсолютно пустой, никого нет. Всех повыгоняли», — говорит дворник. По его словам, арендаторы отсюда начали уезжать месяца 2−3 назад, а внутри здания дежурит только один человек.

На открытую площадку неподалеку приезжают отстаиваться между рейсами пустые автобусы. Отсюда они едут за пассажирами на «Центральный» автовокзал.





Напомним, еще в 2013 году «Восточный» планировали переделать в торговый центр с сохранением автовокзала на первом этаже. Сейчас его пытаются целиком сдать в аренду и это далеко не первая попытка.

Так, еще в марте 2016 года 2 и 3 этажи «Восточного» были выставлены на аукцион по продаже права заключения договоров аренды. Помещения предлагали сдавать под объекты культурно-развлекательного и зрелищного назначения, торговый центр, гостиницу, общепит и другое.

А уже в октябре 2016 года на аукцион выставили весь автовокзал с начальной ценой всего в 2600 рублей под пункты регистрации автотранспорта, офис, визовый центр, торговый объект, гостиницу, хостел, общепит, центр для оказания юридических, страховых, туристических, бытовых услуг, размещение инфокиосков, банкоматов, торговых аппаратов по продаже горячих напитков, штучных товаров. «Восточный» хотели сдать оному арендатору, который бы имел возможность сдавать в субаренду не более 50% площади. В дальнейшем планировалось разрешить арендовать и прилегающую территорию — то есть пустующие сейчас платформы и стоянку для межрейсового отстоя автобусов.

Судя по растяжке на здании вокзала, эти предложенияактуальны до сих пор.



