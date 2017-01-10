МИНСК, 11 янв — Sputnik. Легковой автомобиль Citroen C2 вылетел на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате ДТП погибла пассажирка малолитражки, сообщили Sputnik в ГАИ Минской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером, около 18:15, 10 января недалеко от деревни Озерцо Минского района.

По предварительной версии, 51-летний водитель французской иномарки неправильно выбрал скорость и потерял управление над автомобилем. Легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Mercedes.

В ГАИ проинформировали, что мужчина, управлявший малолитражкой был госпитализирован. Пассажир Citroen — его 52-летня супруга — скончалась на месте от полученных травм.

"По факту ДТП Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь", — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Собеседники агентства обратили внимание водителей учитывать погодные и дорожные условия и при движении соблюдать меры безопасности. По информации метеорологов, 12 января на большей части территории Беларуси продолжит идти снег, на дорогах — гололедица.