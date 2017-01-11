|
Мать милиционера, ранившего минчанина в Новый год: Прав он или виноват - пусть скажет следствие
11.01.2017 23:55 — Новости Общества | Tut.by
Об инциденте, произошедшем в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске, написали и сообщили, пожалуй, все белорусские СМИ. Что тогда произошло в подъезде столичной многоэтажки, почему милиционер
Светлана Николаевна С. живет на Гомельщине. Говорит, о том, что все произошло с участием ее Саши, узнала случайно. Хотя, когда увидела сюжет по ТВ, сразу поинтересовалась у сына не в их ли подразделении все произошло. Но тот успокоил мать, что не у них.
А потом представитель местного РОВД сообщил женщине о ЧП, рассказав, что оба молодых человека в госпиталях. Она сразу же связалась с Александром.
— Конечно сын, ничего мне толком не рассказал. Сказал только: идет следствие, проводят экспертизы. Еще сказал, чтобы не верила тому, что пишут в интернете: «Мама, я не мог поступить иначе. И я не убегал, ты же меня знаешь».
Женщина говорит, что и раньше не хотела, чтобы сын шел в милицию, после случившегося пыталась уговорить бросить службу в очередной раз, но Александр заявил, что из милиции не уйдет.
— Конечно, что произошло, знают лишь двое. Но если дошло до стрельбы, уверена, другого пути не было. Я сейчас представляю, если бы оружие оказалось у того выпившего парня и он начал стрелять. Вышли бы соседи… Страшно подумать, чем могло закончиться… Почему Андрею было не согласиться: мол, ладно, праздник, но раз мешаем другим, будем потише… Мне жаль мать Андрея, и в душе я прошу у нее прощения. Молюсь за обоих. Слава богу, что оба живы. А те, кому положено, пусть разбираются…
Женщина говорит, что в комментариях про Александра пишут много неправды. Не мог он быть в ночь дежурства пьяным, потому как вообще не пьет, да и по характеру совсем не агрессивный.
— Я, как и любая мать, жду своего мальчика дома. Вы не представляете, каково это — каждый день бояться, что он может не вернуться со службы… Я просто хочу обнять своего сына. Живого и здорового. А прав он или виноват — пусть скажет следствие…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Николаевна С. живет на Гомельщине. Говорит, о том, что все произошло с участием ее сына, узнала случайно.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии