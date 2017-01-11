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Мать милиционера, ранившего минчанина в Новый год: Прав он или виноват - пусть скажет следствие

11.01.2017 23:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Об инциденте, произошедшем в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске, написали и сообщили, пожалуй, все белорусские СМИ. Что тогда произошло в подъезде столичной многоэтажки, почему милиционер применил оружие — сейчас разбираются милиция и прокуратура. Корреспондент «СБ Беларусь сегодня» встретилась с матерью 23-летнего сержанта милиции, который сейчас, как и раненый им минчанин, находится в военном госпитале.


Фото: Сергей Лозюк, sb.by

Светлана Николаевна С. живет на Гомельщине. Говорит, о том, что все произошло с участием ее Саши, узнала случайно. Хотя, когда увидела сюжет по ТВ, сразу поинтересовалась у сына не в их ли подразделении все произошло. Но тот успокоил мать, что не у них.

А потом представитель местного РОВД сообщил женщине о ЧП, рассказав, что оба молодых человека в госпиталях. Она сразу же связалась с Александром.

— Конечно сын, ничего мне толком не рассказал. Сказал только: идет следствие, проводят экспертизы. Еще сказал, чтобы не верила тому, что пишут в интернете: «Мама, я не мог поступить иначе. И я не убегал, ты же меня знаешь».

Женщина говорит, что и раньше не хотела, чтобы сын шел в милицию, после случившегося пыталась уговорить бросить службу в очередной раз, но Александр заявил, что из милиции не уйдет.

— Конечно, что произошло, знают лишь двое. Но если дошло до стрельбы, уверена, другого пути не было. Я сейчас представляю, если бы оружие оказалось у того выпившего парня и он начал стрелять. Вышли бы соседи… Страшно подумать, чем могло закончиться… Почему Андрею было не согласиться: мол, ладно, праздник, но раз мешаем другим, будем потише… Мне жаль мать Андрея, и в душе я прошу у нее прощения. Молюсь за обоих. Слава богу, что оба живы. А те, кому положено, пусть разбираются…

Женщина говорит, что в комментариях про Александра пишут много неправды. Не мог он быть в ночь дежурства пьяным, потому как вообще не пьет, да и по характеру совсем не агрессивный.

— Я, как и любая мать, жду своего мальчика дома. Вы не представляете, каково это — каждый день бояться, что он может не вернуться со службы… Я просто хочу обнять своего сына. Живого и здорового. А прав он или виноват — пусть скажет следствие…


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Хроника событий

Инцидент произошел около 7 утра 1 января. Соседи вызвали милицию на молодую семью, якобы шумно отмечающую праздник.

6.45 — в квартиру позвонил милиционер, на лестничную площадку вышел хозяин.

6.47 — раздались выстрелы.

6.52 — вызвали скорую.

23-летний сержант милиции и 28-летний пострадавший находятся в военном госпитале.
У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки.

У минчанина сквозные ранения в области груди и левой стопы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому он находится под охраной в военном госпитале. По заявлению правоохранителей, в момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в его крови находилось около 2 промилле, но точную цифру установят эксперты.

Стрельба в новогоднюю ночь: минчанин, которого ранил милиционер, взят под стражу в реанимации

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Николаевна С. живет на Гомельщине. Говорит, о том, что все произошло с участием ее сына, узнала случайно.

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