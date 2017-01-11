Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают мужчину 1938 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.









Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, разыскиваемый — Колесников Евгений Николаевич, уроженец Республики Кыргызстан, может быть причастен к убийству, произошедшему в Заводском районе столицы.

Мужчина страдает психическими заболеваниями.

Приметы: на вид 75 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое. Может быть одет: на голове шапка-ушанка черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки.

Особые приметы: носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета.