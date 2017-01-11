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Столичная милиция разыскивает 78-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства
11.01.2017 22:10 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают мужчину 1938 года рождения. Об этом
Как сообщил
Мужчина страдает психическими заболеваниями.
Приметы: на вид 75 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое. Может быть одет: на голове шапка-ушанка черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки.
Особые приметы: носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета.
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Мужчина страдает психическими заболеваниями.
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