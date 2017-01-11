Глава государства Александр Лукашенко вручил премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальные премии Президента деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп».

«В череде новогодних и рождественских праздников, столь любимых в нашей стране, есть традиция, ставшая знаковой для духовной жизни Беларуси. Каждый год в эти январские дни мы встречаемся с особенными людьми — теми, кто врачует наши души, кто хранит нашу память, кто служит милосердию, добру и красоте, — сказал Александр Лукашенко. — История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс — внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков — создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая задача — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас».

Президент подчеркнул, что независимость добыть непросто, но еще сложнее отстоять и защитить ее.

Основа национального характера белорусов — в человечности, сострадании, доброте, отзывчивости к чужому горю, жажде справедливости. «Быть может, именно поэтому на нашей земле традиционно уживаются разные религии и народы. Мы все чаще осознаем Беларусь как общий дом — семью для всех нас, — констатировал Президент. — Здесь нет деления на своих и чужих, в семье работают вместе и помогают друг другу…» Когда речь заходит об интеграционных процессах на постсоветском пространстве и в мире, в Беларуси исходят из того, что страны должны быть единой семьей. «И самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны. Только такие союзы способны выжить, — считает глава государства. — Иного не дано. Иным и заниматься не надо — это пустая трата времени».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь сегодня добрая, отзывчивая, свободолюбивая, независимая страна, живущая в гармонии со своими соседями. «А какой ей быть через полсотни лет, во многом зависит от тех, кто сегодня в этом зале, от всех, кто называется творцом. Ведь сила искусства в том, что оно может говорить не только на языке ума, но и на языке сердца», — убежден Президент.

Самых теплых слов заслуживают сегодняшние лауреаты, подчеркнул Александр Лукашенко. Это коллективы Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, Федерация профсоюзов Беларуси. Почетных наград удостоены также педагоги, художники, писатели, журналисты, деятели культуры и люди духовного звания. Особо отмечены заслуги белорусских атлетов, тренеров и спортивных журналистов. «Спорт — это воплощенная воля и гордость нации. Мы верим, что спортивные победы Беларуси впереди!» — заявил глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что ценность искусства возрастает стократно, если оно служит светлой и благородной цели, добру и милосердию, родной земле.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь