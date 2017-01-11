На Осиповичский артиллерийский полигон вышли подразделения недавно сформированного реактивного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. Процесс боевого слаживания завершится в конце января контрольными занятиями по управлению ракетными ударами с боевыми пусками.

…Перед одним из хранилищ в парке 51 абр выстроились реактивные установки «Ураган», машины управления и обеспечения. Механики-водители и номера расчетов дружно сметают снег с кабин и прикрытых брезентом направляющих. Выполнять эту работу приходится практически не переставая. Снегопад не прекращается, порывы ветра закручивают настоящие столбы белой крупы.

Парк наполняется гулом прогреваемых автомобильных двигателей. Вскоре должна поступить команда на совершение марша. Подразделению предстоит первый плановый полевой выход.



В соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь и задачей, поставленной начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальником управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в бригаде сформирован реактивный артиллерийский дивизион. Работа по его формированию (теоретическая подготовка офицеров и прапорщиков, занятия в составе офицерских расчетов, подготовка ВВСТ) проведена в буквальном смысле слова с чистого листа.

— Меня радует боевой настрой, с которым военнослужащие отправляются на это важное мероприятие, — отметил командир 51‑й гвардейской артиллерийской бригады гвардии полковник Андрей Жидович. — Хочу сказать, что число офицеров, пожелавших служить в новом дивизионе, превысило общее количество вакансий. Не зря, видимо, реактивные подразделения считаются элитой артиллерии. Колоссальная мощь, боевые возможности данного вида вооружения не могут не восхищать.



По словам Андрея Францевича, на должности командиров батарей и заместителей командира реактивного артиллерийского дивизиона были отобраны опытные офицеры-артиллеристы бригады. Так, первую батарею «Ураганов» возглавил гвардии старший лейтенант Андрей Лукша, вторую — гвардии старший лейтенант Юрий Белявский. Командиром третьей батареи назначен гвардии старший лейтенант Михаил Пышный. Заместителем командира дивизиона по вооружению стал гвардии майор Сергей Новиков. А начальником штаба — первым заместителем командира дивизиона — гвардии капитан Денис Лубенько: по итогам 2015/2016 учебного года этот офицер признан лучшим командиром артиллерийской батареи в Вооруженных Силах.

На должность командира нового дивизиона назначен гвардии подполковник Вадим Чехович, ранее служивший в реактивном артиллерийском полку. Вверенное вооружение и тактику его применения этот офицер знает безупречно. На гвардии подполковника Чеховича и была возложена основная ответственность в плане выполнения одной из главных задач 51‑й гвардейской артиллерийской бригады на текущий момент — формирования дивизиона и подготовки к выполнению подразделением задач по предназначению.