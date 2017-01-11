Так называют в войсках бронированную технику этого класса. Ее появление произвело настоящую революцию в военном деле. БМП‑1 до сих пор во многом остается эталоном в разработке бронированных боевых машин.

До конца 1940‑х годов Советская Армия не располагала отечественными мобильными средствами доставки пехоты к месту выполнения боевых задач. На вооружении находились лишь бронетранспортеры иностранного производства. Они были поставлены в СССР западными союзниками по ленд-лизу еще во время Великой Отечественной войны.



Лишь в 1950 году начался выпуск бронетранспортеров собственной разработки — БТР‑40 и БТР‑152. Это серьезно повысило мобильность мотострелковых подразделений. К тому же солдаты были защищены противопульной броней и могли вести огонь прямо на ходу, используя специальные бойницы. Но у первых советских бронетранспортеров был один серьезный недостаток — колесный ход. Это снижало проходимость на суше, не позволяло преодолевать водные преграды.

Чтобы успевать за танками, бронированные машины пехотинцев должны обладать такой же проходимостью. Мотострелки на поле боя нуждаются в поддержке огнем. В этом отношении бронетранспортеры, вооруженные лишь пулеметами, сильно уступали танкам и артиллерийским орудиям.

Появление на вооружении тактического ядерного оружия лишь обострило проблему. Армия испытывала настоятельную необходимость в новых бронированных машинах для пехоты — хорошо защищенных, вооруженных и маневренных, способных действовать в одном строю с танками.

В начале шестидесятых ведущие советские конструкторские бюро приступили к выполнению армейского заказа по созданию специализированной машины для мотострелков.

Вначале будущая техника рассматривалась как улучшенный вариант обычного бронетранспортера. Однако постепенно вырисовывался облик бронеобъекта, обладающего гораздо большими возможностями.

— Сразу несколько инженерных коллективов представили на государственные испытания свои машины. Они отличались в первую очередь типом движителя. Рассматривались образцы с чисто гусеничным, чисто колесным, а также со смешанными — колесно-гусеничным и гусенично-колесным — движителями. У каждого из них были свои достоинства и недостатки, — отметил военный историк, кандидат технических наук Владимир Геллер. — Машины на колесном ходу обладали более высоким ресурсом и хорошей скоростью на дорогах с твердым покрытием. Агрегаты для таких машин можно было производить на автомобильных заводах гражданского профиля, что серьезно снижало их стоимость. Гусеничные машины имели гораздо более высокую проходимость, но ресурс такого движителя был ниже колесного, а стоимость — выше.