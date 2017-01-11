Армия России получит опытную партию РПК‑16

РПК‑16 — это проект модернизации пулеметов РПК‑74, который может быть использован в качестве штурмовой винтовки. Министерство обороны России заказало опытную партию новых легких пулеметов РПК‑16 и получит ее в 2017 году. Этот ручной пулемет является инициативной разработкой концерна «Калашников».



Генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что «Калашников» создал легкий ручной пулемет РПК‑16 калибра 5,45 мм со сменным стволом, который может быть использован также в качестве штурмовой винтовки.

Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости — 96 патронов, который будет подходить и для автомата Калашникова. «Мы надеемся, что концепция легкого пулемета понравится военным и они захотят сделать заказ», — добавил гендиректор концерна.

Малогабаритный автомат

Концерн «Калашников» завершит предварительные испытания нового малогабаритного автомата МА калибра 5,45 мм в 2017 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

Там также уточнили, что в соответствии с существующей нормативной базой Минобороны РФ размещает заказы на оружие только после завершения его государственных испытаний.

Ранее гендиректор концерна Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщал, что малогабаритный автомат МА калибра 5,45 мм разрабатывается в инициативном порядке в качестве легкого и маневренного оружия ближнего боя для спецподразделений. Его прототип был впервые показан на форуме «Армия‑2016».

Инженерные войска обновляются

Инженерные войска РФ в 2017 году получат на вооружение лесопильный комплекс ВМЛК‑1 и многофункциональную саперную лопатку, сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.



«В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения. Среди них модернизированный понтонный парк ПП‑2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ‑3М2, передвижная буровая установка ПБУ‑100, лесопильный комплекс ВМЛК‑1, электростанция инженерная ЭД‑30 АИ, а также сезонные маскировочные костюмы СМК-Л, СМК-Д, навигационный тренажер буксирно-моторного катера НТ-БМК и многофункциональная саперная лопатка МСЛ», — сказал Ю. Ставицкий.

По его словам, в 2016 году на снабжение российской армии были приняты 10 средств инженерного вооружения: кран-манипулятор КМВ‑10В, кран автомобильный военного назначения грузоподъемностью 32 тонны КС‑55729-7М, электростанция ЭД‑60‑Т400-3РА, колесная дорожная машина КДМ, подвижный инженерно-ремонтный комплекс ПИРК, комплекты водолазного снаряжения СВ‑И, СЛВИ‑15, динамический тренажер экскаватора ДТ-ЭОВ, тренажер крана автомобильного ТКАВН, а также нож сапера НС‑2.

Ми‑28НМ – само совершенство

Модернизированный «Ночной охотник» Ми‑28НМ благодаря новейшим техническим решениям стал практически совершенной боевой машиной. Об этом говорится в заявлении генерального директора холдинга «Вертолеты России» Александра Михеева, опубликованном на официальном сайте компании.





«Уходящий, 2016 год стал знаковым для большого числа наших вертолетных программ. Первый полет осуществил модернизированный Ми‑28Н. Инновационные технологии и решения, примененные в конструкции этого вертолета, не просто улучшили его характеристики, а сделали Ми‑28НМ практически совершенной боевой машиной», — сказал он.

Ми‑28НМ — модернизированная версия вертолета Ми‑28Н «Ночной охотник». Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми‑28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.

Получены два дивизиона «Тор-М2»

В 2016 году в войска переданы два дивизионных комплекта нового зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Об этом сообщил сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее, в 2012–2016 годах, в войсковую ПВО передавались комплексы «Тор-М2У» (также известны как «Тор-М1-2У») с ракетами 9М331 — суммарно восемь дивизионных комплектов: два в соединения Западного военного округа, четыре в Восточный (в том числе в 18‑ю пулеметно-артиллерийскую дивизию на Курильских островах), один в Южный, а также один в состав 726‑го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск в Ейске.





«Тор-М2» — это глубоко модернизированный образец из семейства комплексов войсковой ПВО «Тор», среди прочего отличающийся применением новой ракеты 9М338К. По словам начальника ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенанта Алексея Леонова, по сравнению с предыдущими версиями возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет.

«Первым делом – самолёты…»

109 военных самолетов и 186 вертолетов получила армия Российской Федерации от оборонно-промышленного комплекса в прошедшем году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия‑24».

Говоря о результатах года для Военно-морского флота, Д. Рогозин рассказал, что предприятия страны передали флоту шесть боевых кораблей различного назначения. «Если говорить о катерах и иных плавсредствах, то это десятки и даже сотни», — добавил он.



Вице-премьер отметил также, что доля микроэлектроники российского производства в сфере оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности возросла до 50 %.

«Мы создаем большой гражданский заказ, чтобы за счет него раскрутить собственную радиоэлектронику, собственные заводы, дать им заказ. Раскрутившись и встав прочно на ноги, они смогут производить высокоточные вещи в единицах нанометров, делать электронику класса space и military — то, что нам требуется для решения наших задач. Это были считаные проценты еще три года назад, а сейчас — это более половины», — сказал он.

Тысяча километров по бездорожью

Группа военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота с опережением на сутки завершила уникальную экспедицию по бездорожью протяженностью тысяча километров. Как сообщили в пресс-службе СФ, маршрут экспедиции пролегал по территории трех регионов РФ — Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области.



«Сегодня для военнослужащих морской пехоты и мотострелковых соединений СФ закончился маршрут экспедиции «Путь помора». Североморцы преодолели маршрут на одни сутки раньше запланированного срока», — сообщили в пресс-службе.

Мероприятие проходило под эгидой общественной организации «Северный полюс», которую возглавляет Виктор Симонов, соратник известного путешественника Фёдора Конюхова. Группа военно­служащих СФ передвигалась на двух снегоходах А‑1 с санями. Два грузовых автомобиля КамАЗ повышенной проходимости сопровождали группу по трассе. Ежедневно экспедиция преодолевала более 100 километров по пересеченной местности, непроходимой для обычных транспортных средств.

На ночлег путешественники останавливались либо в населенных пунктах, либо в условиях дикой природы, в палатках. Каждый морпех и мотострелок был обеспечен комплектом арктической формы и спальным мешком. Во время экспедиции военнослужащие в очередной раз выполнили комплекс поставленных задач по тестированию возможностей армейских снегоходов при движении на дальние расстояния в экстремальных режимах эксплуатации техники, на незнакомой местности, в дневное и ночное время, а также проверили свойства обмундирования в сложных климатических условиях.

На дежурство заступает «Триумф»

Новый дивизион С‑400 «Триумф» заступит в этом году на боевое дежурство в составе армии ВВС и ПВО Северного флота, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

«В конце 2016 года личный состав зенитных ракетных подразделений дивизии уже освоил новые системы на полигоне Капустин Яр в ходе проведения начальных боевых стрельб. На полигоне отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника», — сказал начальник пресс-службы.



Комплекс С‑400 предназначен для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Он способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 километров — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.