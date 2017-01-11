Записки преподавателя

Военную службу я завершил десять лет назад в должности старшего преподавателя кафедры социальных наук Военной академии. Преподавал учебную дисциплину «Политология». Вспоминая свою курсантскую юность и сравнивая курсантов минувших лет с сегодняшними, убеждался — мало что изменилось…

Моя работа мне нравилась. О некоторых ее особенностях и интересных моментах с удовольствием вспоминаю до сих пор.

О правилах обучения

В культовом фильме про приключения Шурика есть, скажем так, новелла про экзамен. Великолепный сюжет, шедевр! Наизусть уже этот фильм знаю, но когда его в очередной раз демонстрируют по ТВ, не поднимается рука переключиться на другой канал.



Когда учился в военном училище, помню, как-то задумался: почему в кино студенту разрешили тянуть несколько билетов? В военных училищах второй раз брать билет не разрешалось. Пришел к выводу, что так снято для юмора. Оказалось, что в некоторых гражданских учебных заведениях по правилам организации учебного процесса такое все же допускается. Только оценка ставится на балл ниже.

А что до «Билет № 9. Прием!», шпаргалок и «бомб», то здесь каждый вуз поступает по-своему. В одних — «за изобретение ставлю пять, а по предмету — двойку», в других — обучаемый экзаменуется по всему пройденному материалу. Кстати, кому-то просто везет — выпадает «счастливый» билет. Т. е. тот, который курсант знает хорошо. Закон есть закон, и преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы только в пределах экзаменационного билета. Иначе зачем билеты тянуть?

Спросили меня как-то курсанты:

— А были ли в ваше время шпаргалки?

— Не только «шпоры», но и «бомбы» кое-кто готовил…

Оказалось, что современная молодежь про «бомбы» ничего не знает! Пришлось пояснить, что «шпора» — это ответ на вопрос, а «бомба» — на билет.

— Категорически не советую, — сказал я. — Поймаю — мало не покажется.

Кому как повезет

…Сдавали мы как-то в нашем Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи экзамен по радиотехнике начальнику кафедры полковнику Безрукову. Его сын Сергей учился в соседнем взводе. Несколько наших курсантов собрали довольно неплохой по тем временам приемопередатчик и были абсолютно уверены в успехе. Предлагали и мне скинуться на радиодетали и поучаствовать в проекте, но я решил не рисковать.



После доклада замкомвзвода о готовности к экзамену полковник Безруков обратился к нам:

— Товарищи курсанты! Только о моем сыне ничего плохого не подумайте, он здесь абсолютно ни при чем. У меня информация из других источников. Если ваш агрегат работает, то всем его создателям без экзамена ставлю «отлично». Это значит, что курс радиотехники вы усвоили успешно!

Пять курсантов вышли из строя и продемонстрировали действие изделия. Начальник кафедры пожал каждому руку и сразу же выставил им в зачетки отличные оценки…

Кстати, полковник Безруков разрешал пользоваться и шпаргалками. Но только в том случае, если они собственноручно написаны в… пяти экземплярах.

Слагаемые успеха

В «крайний» перед экзаменом день я должен был провести последнюю консультацию в одной из учебных групп. В назначенное время прийти не удалось — затянулось заседание кафедры.

Подойдя наконец к учебной аудитории, где меня заждались, через открытую дверь случайно услышал громкий спор курсантов.

— Тоже мне предмет — «Политология»! Говори что хочешь! Это не математика, где все должно быть точным. Для успеха достаточно знать фамилию преподавателя и правильное название предмета — уже положительная оценка. Политология после сдачи экзамена нам больше никогда не пригодится, — убежденно говорил один из курсантов.

Проведя консультацию, я напомнил всем, что еще на вступительной лекции подробно говорил о важности изучаемой дисциплины: «Политология — это серьезно».

— А что я про точность вам говорил?

Вспомнить никто не смог. Тогда пришлось повторить, что в политике «2+2» не всегда четыре. Чаще всего три получается. Например, две политические партии по решению своего руководства решили, несмотря на разногласия, объединиться и выставить на президентские выборы единого кандидата. В каждой из партий по двести членов. Вне всякого сомнения, кто-то из партийцев посчитает такое решение своей верхушки предательством и будет голосовать или против, или вообще на выборы не пойдет. Сумма четыреста никак не получится.

На следующий день я принимал экзамен.

— Товарищ подполковник! Курсант… на экзамен по военной политологии прибыл!

— Так это вы вчера утверждали, что достаточно выучить название предмета и фамилию преподавателя? — спросил я.

— Так точно! — ответил, опустив голову, курсант.

— Так вот, вы даже не знаете название предмета, по которому сдаете экзамен. Называется он «Политология». А «Военная политология» — это один из ее разделов. Ладно, будем считать, что вы оговорились. А моя фамилия какая?

— Подполковник Шелудков, — улыбнулся курсант: кто же вас, мол, не знает?

— А мои имя и отчество?

В ответ — молчание.

— А вот я, например, знаю не только ваши имя и отчество, но и ваш день рождения, ваш домашний адрес. Мне заместитель командира взвода на первый семинар такой список подготовил. Вот он — передо мной. Свои же данные на первой лекции я писал мелом на доске. Почему в конспект не записали? Хорошо, что там у вас? «История политической мысли» — первый вопрос, «Политические партии Республики Беларусь» — второй. Билет очень легкий. Садитесь и готовьтесь к подробной беседе.



…Вспомнились мне поговорки: «Нам не нужен лишний балл, лишь бы отпуск не пропал» и «Десять минут позора, и экзамен сдан». Дошли они и до наших дней. Но — помню это точно — я и большинство моих товарищей относились к учебе весьма серьезно. За оценку боролись, позориться никто не хотел. Тех же, кто просто-напросто не хотел учиться, звали «кампучиец». Это означало, что такой курсант мало чем отличается от столицы Кампучии. Столица называлась Пномпень, а курсант, соответственно, — пень пнем.

А вести разговоры насчет важности или неважности изучаемых предметов я категорически запрещал.

Про конспекты

Я непоколебимо убежден: советская система образования была лучшей в мире. Изобретать ничего не надо, экспериментировать тоже. Почти все было отработано до совершенства. И вдруг — свободное посещение лекций, конспекты можно не вести, еще что-то… Какими мы были наивными после развала СССР!..

Конспекты лекций я требовал вести всегда. Притом по определенным правилам, которым меня научили еще в курсантские годы. С полями, пометками на них, выделениями и так далее. Если по каким-то причинам курсант на лекции отсутствовал — был в наряде или болел — будь добр обратиться за помощью к товарищу и перепиши лекцию в свою тетрадь. На последнем семинаре проводился конкурс на лучший конспект, победитель которого имел право пользоваться им на экзамене. Подсунуть конспект товарища из соседнего потока или прошлогодний старшекурсника — такие номера у меня не проходили. Ведение конспектов проверял у всех на каждом семинаре и практическом занятии, собственноручно ставил дату проверки и свою роспись.



Однажды меня очень удивил новенький вид конспекта курсанта.

— Я все в новую общую тетрадь перенес. К конкурсу готовлюсь. Две ночи подряд не спал — писал, — пояснил он мне.

Конспект поражал своей красотой. Все «сияло» от работы фломастерами, маркерами и цветными ручками. Но особенно понравился аккуратнейший почерк. Таким обычно пишут учительницы младших классов на уроках чистописания.

— Кто это писал? — спросил курсанта.

— Я, — ответил он.

— Вот тебе лист бумаги. Напиши еще раз вот это, — и я показал на несколько предложений.

Почерк курсанта оставлял желать лучшего.

— Что вы на это скажете? — интересуюсь.

— Дело в том, что сейчас я волнуюсь. Рука дрожит. Ночью же была спокойная обстановка.

— Ладно, колись! — сказал я. — Иначе дело пришьем за обман преподавателя. Твоя девушка?

— Так точно!

— А кто она?

— Студентка университета.

— Есть такая наука — графология. По почерку о человеке можно узнать все. По нажимам, наклонам и так далее. Я вижу, что эта девушка очень добросовестная, аккуратная и порядочная. Передай ей привет от преподавателя политологии и скажи, что ее конспект занял первое место. Правда, тебе от этого ничего не будет. Просто в журнале делаю пометку, что конспект сдал…

О формах и методах обучения

На моей кафедре постоянно требовали, чтобы преподаватели использовали в работе инновационные формы обучения.

К своей работе я всегда относился добросовестно, и к каждому занятию серьезно готовился, несмотря на то что почти все лекции со временем уже знал наизусть. Посещая открытые и показные занятия, внимательно наблюдал за более опытными педагогами и старался сам в дальнейшем использовать их приемы.

Однажды и меня заставили прочитать показную лекцию. Перед самым занятием я вспомнил, что забыл взять с собой диапроектор «Лектор». Честно говоря, показ слайдов считал не всегда уместным и пользовался старым дедовским способом — доской и мелом. Тем более, по моим данным, такие проекторы за границей остались только в краеведческих музеях. Стало немного не по себе — вдруг недостаток запишут: «На занятии отсутствовали технические средства обучения»…

Присутствовали у меня на лекции заместитель начальника учебного отдела Военной академии и несколько свободных от занятий преподавателей, в основном читающие технические и специальные дисциплины.

Приняв доклад о готовности к занятию, я подошел к доске и написал мелом:

«Непал — Панчаят. Испания — Кортесы. Беларусь — ?».

Потом обратился к аудитории:

— Товарищи курсанты! Кто скажет, какое слово для Беларуси здесь нужно написать?

Курсанты молчали. Краем глаза я видел, что и присутствующие доценты с кандидатами тоже не знали ответа на вопрос.

— Дайте, пожалуйста, какую-нибудь подсказку, — попросил кто-то из курсантов.

Я подошел к доске и дописал: «Исландия — Альтинг. Один из самых старых в мире. Создан в 930 году».

Убедившись, что никто не может дать мне ответ на вопрос, я произнес:

— Так называются парламенты в различных странах мира. Наш парламент называется «Национальное собрание» и состоит из нижней палаты — Палаты представителей и верхней — Совета Республики. Кстати, а как называется парламент России?

— Государственная дума, — наперебой ответили несколько человек.

— Неправильно, — сказал я. — Предупреждаю заранее, что за такие ошибки двойки буду ставить. Парламент России называется «Федеральное собрание» и состоит из Государственной думы — это нижняя палата, и Совета Федерации. А теперь переходим к теме сегодняшней лекции. Называется она «Государственное устройство стран мира». Начнем с монархий. Они бывают абсолютными и конституционными, то есть ограниченными…

Никто меня не ругал за лекцию без диапроектора — наоборот, похвалили.

Что касается парламента Непала, так это я кроссворд разгадывал. Пришлось в библиотеке в «Большой энциклопедический словарь» залезть, ради интереса. Запомнил на всякий случай. Пригодилось! С Интернетом в стране тогда была напряженка.

Гуманитарные инновации

…Мои курсанты — уже в воинских званиях от майора и выше. Со многими до сих пор общаюсь. Позвонил мне недавно майор Денис Бержанин из Бреста. С праздником поздравил. Поблагодарил за науку, сказал, что кое-что в своей практике по сей день использует. Оказалось, он имел в виду историю с названием геометрической фигуры, в форме которой построена Национальная библиотека в Минске.

Я вспомнил: прочитав в газетах сообщение об открытии библиотеки, обратил внимание на слово «ромбокубооктаэдр». Решил выучить наизусть. На семинаре по теме «Политическая культура» задал вопрос. Никто не ответил. Решил сыграть с курсантами в «Поле чудес», назначил тройку игроков и нарисовал на доске шестнадцать квадратов для букв. Так никто и не отгадал, но запомнили, как видно, многие…

А еще на самостоятельной работе под руководством преподавателя мы играли в игру «Кто хочет стать отличником?». Нужно было пройти пять уровней и заработать отличную оценку на семинаре плюс добавочный балл на экзамене. Но даже до третьего уровня мало кто доходил. Так как мобильные телефоны были запрещены, у игроков оставались только две подсказки: помощь зала и «50 на 50». Сразу же предупреждал, что помощь зала не всегда бывает правильной. Например, я подходил к доске и писал вопрос «Кому принадлежат слова «Война есть продолжение политики…». Затем варианты ответа: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин. Перед четвертым вариантом делал паузу и, будто раздумывая, вполголоса говорил: «Кого бы четвертым добавить? Ладно, пусть будет Карл фон Клаузевиц. Это прусский генерал эпохи Наполеоновских войн».

Срабатывало на все сто! Курсант, глядя на своих товарищей, сидящих в классе, сразу понимал, что на помощь зала вряд ли придется рассчитывать, и брал подсказку «50 на 50». Я оставлял Ленина и Клаузевица. Теперь игрок решал воспользоваться подсказкой из зала. Курсанты единогласно голосовали за Ленина.

— А вот и нет, — улыбаясь, говорил я всем. — Владимир Ильич Ленин в работе «Социализм и война» на Клаузевица просто ссылался…

Точно так же никто не угадал, что фраза «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» приписывается Наполеону.

На мой взгляд, такие вот ролевые игры позволяют гораздо лучше усваивать изучаемый материал.

А учили меня всем этим инновациям преподаватели политологии кафедры социальных наук Военной академии кандидат исторических наук полковник в отставке Виктор Николаевич Самусь и подполковник Александр Васильевич Голубович. Виктор Николаевич в Россию к дочери уехал, а Александр Васильевич сейчас трудится председателем попечительского совета фонда «Память Афгана» в Минске. Дружим мы до сих пор.

Случай на семинаре

Попался мне как-то на семинаре курсант, который перепутал демографию с демократией и молчал, как партизан на допросе. А ведь и на лекциях присутствовал, и на самоподготовке не спал.

— Двойка, — сказал я.

— Не надо, не ставьте, — взмолился курсант, — поспрашивайте еще что-нибудь. Для меня политика — это темный лес. Я в машинах хорошо разбираюсь. Особенно в иномарках. Любой двигатель отремонтировать могу…

Курсанты тоже стали просить меня задать двоечнику пару вопросов.

— Ладно, — сказал я, — какая у вас машина?

— Фиат! — обрадовался парень. — Готов ответить на любой вопрос!

— Зря хвастаетесь… Для начала расшифруйте каждую букву в названии.

Курсант задумался, а потом уверенно произнес:

— Это просто такое слово. Оно не расшифровывается.

— Да неужели? — рассмеялся я в ответ. — Даю подсказку. «Ф» — это фабрика. А что означают другие буквы?

В классе стало тихо. Никто не знал ответа.

— Хорошо, — продолжал я. — Где изготавливается автомобиль? В какой стране?

— В Италии!

— Понятно теперь, что значит буква «И»? А теперь подумайте про оставшиеся.

Кто-то догадался, что «А» — это «автомобильная». Но вот с последней буквой «Т» неувязка получилась, хотя я и подсказал всем, что это название города, в котором находится фабрика.

— Эх вы! — сказал я курсантам. — Ничего не хотите знать. Город называется Турин. Вы что, думали, я вас о каких-то регулировках автомобиля спрашивать буду на занятии по политологии?

Курсант-двоечник оказался настойчив:

— Спросите меня про БМВ, ну пожалуйста!

И хотя мне стало самому интересно, все-таки предупредил курсанта:

— Есть такая немецкая народная поговорка: «Чем дальше в лес — тем ближе партизаны». Если мы с вами углубляться начнем, то игра может получиться в одни ворота. Ладно, давайте…

Курсант четко доложил, что БМВ означает моторные заводы Баварии.

— Бавария моторс верке! — на неплохом немецком сказал экзаменуемый.

— Что такое Бавария? — спросил я.

— Область Германии…

Пришлось поправить молодого человека, что это не область, а федеральная земля.

— А что означает эмблема на машинах этой марки?

Курсант засветился от радости:

— Она означает цвета флага Баварии — белый и голубой.

— Ответ не принимаю. Он — неточный. Я хочу знать, что там изображено.

Ответить никто не смог. Пришлось объяснить, что это пропеллер самолета. Во время войны фирма БМВ выпускала авиационные двигатели…

— Ладно, товарищ курсант! Выпросили вы свою тройку. Но ставлю ее с одним условием. Завтра я дежурю по кафедре. Во время самоподготовки подойдете ко мне, и мы конкретно побеседуем о демографической политике государства. Ведь я же на лекции подробно говорил о ней. Факты интересные приводил. Например, у нас проблема с ростом численности населения. Мало людей рождается. В Китае все наоборот — там действует программа «Одна семья — один ребенок». Несмотря на это, родители несколькими детьми обзаводятся. Все это потому, что в Китае нет пенсий и папы с мамами рожают побольше детей, чтобы они их в старости содержали…

Адвокаты на экзаменах

Единственное, что мне нравится в американских боевиках, так это то, что полицейские задержанным сразу же зачитывают их права.

Решил ввести это в свою практику и перед началом каждого экзамена доводил курсантам, что они имеют право хранить молчание, любое слово, сказанное ими, может быть использовано против них, каждый имеет право на адвоката в лице командира взвода или начальника курса.

…Принимали мы вдвоем с одним из преподавателей экзамен. Во время обеда я остался один. Группа была не моя, и обучаемых я не знал. Очередной курсант на положительную оценку никак не тянул.

— Ну, что скажете, адвокат? — обратился я к присутствующему на экзамене начальнику курса.

— Товарищ подполковник! — сказал сидящий рядом со мной майор. — Данный товарищ почти весь семестр провел на сборах и тренировках. Он мастер спорта по восточным единоборствам. Недавно из Вьетнама вернулся — со Всемирных армейских игр. Первое место! Условно его можно назвать чемпионом мира. Времени на подготовку к экзамену просто не хватило.

Курсант был невысокого роста и немного худоват.

— Понятно. В весе комара выступал? Наверное, один соперник был? — поинтересовался я.

— Никак нет. Четыре боя провел.

— А против кого?

— Первым американца досрочно «успокоил», потом — вьетнамца, француза и китайца положил.

— Молодец! — сказал я. — Своим успехом ты прославил нашу родную Беларусь на международной арене. Спорт — это тоже политика. Кто и где сказал: «О спорт, ты — мир!»?

Курсант стал улыбаться:

— Это на открытии новых Олимпийских игр их основатель сказал. Имя вот только не помню.

— Отличный ответ! Звали этого человека Пьер де Кубертен. Ставлю четверку и жму руку.

Парень чуть не подпрыгнул от радости.

По распределению он попал служить не в мотострелковые войска, а в Спортивный комитет. Пару раз потом я его в городе встречал.

Игорь Шелудков, фото автора и из архива агентства