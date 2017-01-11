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С юбилеем!

11.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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12 января заместителю начальника факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии полковнику Сергею Лаврику исполняется 50 лет. Приказом министра обороны он уволен в запас. Срок его календарной выслуги составил 32 года.

Сергей Николаевич родился в городе Сумы Украинской ССР в семье рабочих. Окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище с отличием, командно-штабной факультет с отличием и очную адъюнктуру Военной академии Республики Беларусь. Кандидат военных наук, доцент.

Военную службу проходил на различных офицерских должностях в Центральной группе войск (Чехословакия) и Республике Беларусь. С 2006 года — на преподавательской работе.

В ракетных и артиллерийских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергея Николаевича знают многие. У одних выпускников, которые сейчас служат и трудятся на всех уровнях управления, он преподавал, другими — командовал. Сергей Николаевич ими гордится и со многими поддерживает отношения.

— Я благодарен судьбе за то, что она свела меня со многими замечательными людьми, с которыми бок о бок я шел на протяжении всей своей службы. Огромное им спасибо за понимание, помощь и поддержку, — говорит юбиляр.

Уважаемый Сергей Николаевич!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, вдохновения, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, новых достижений в деле служения на благо нашей Родины.

Пусть всегда вам сопутствуют любовь близких, участие и тепло ваших друзей, душевный комфорт, неиссякаемые жизненные силы, стабильность и уверенность в завтрашнем дне!

Командование, профессорско-преподавательский и весь личный состав факультета РВ и А и РАВ

Военной академии

 
 
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