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Милиция разыскивает 78-летнего минчанина с ледорубом, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
11.01.2017 19:30 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 января. Минская милиция объявила в розыск жителя столицы, некоего 78-летнего Евгения Колесникова, уроженца Киргизской СССР.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, пожилой мужчина "может быть причастен к совершению тяжкого преступления, имевшего место в Заводском районе столицы". Он страдает психическими заболеваниями.
В совершении какого "тяжкого преступления" подозревается минчанин, ни в столичной милиции, ни в управлении Следственного комитета по Минску БелаПАН сказать пока не смогли.
Фото разыскиваемого размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.
Среди особых примет Колесникова: "носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Милиция разыскивает 78-летнего минчанина с ледорубом, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
Минск, 11 января. Минская милиция объявила в розыск жителя столицы, некоего 78-летнего Евгения Колесникова, уроженца Киргизской СССР. Как сообщает ГУВД...
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