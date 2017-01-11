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Милиция разыскивает 78-летнего минчанина с ледорубом, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

11.01.2017 19:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Минская милиция объявила в розыск жителя столицы, некоего 78-летнего Евгения Колесникова, уроженца Киргизской СССР.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, пожилой мужчина "может быть причастен к совершению тяжкого преступления, имевшего место в Заводском районе столицы". Он страдает психическими заболеваниями.

В совершении какого "тяжкого преступления" подозревается минчанин, ни в столичной милиции, ни в управлении Следственного комитета по Минску БелаПАН сказать пока не смогли.

Фото разыскиваемого размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Среди особых примет Колесникова: "носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Минская милиция объявила в розыск жителя столицы, некоего 78-летнего Евгения Колесникова, уроженца Киргизской СССР. Как сообщает ГУВД...

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