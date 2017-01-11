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В Минске открылась первая снегоплавильная станция

12.01.2017 05:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске больше не будет сугробов. В городе открылась первая снегоплавильная станция, которая перерабатывает тысячи кубометров твердых осадков без вреда для окружающей среды. О других достоинствах установки расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

На этой установке сугробы превращают в реки. Это первая в Беларуси снегоплавильная станция. Причем, автономная: чтобы растопить снег, не нужно сжигать топливо или тратить много электричества.

Самосвал высыпает снег на специальные дробилки, чем-то напоминающие мясорубку, после чего он падает в шахты, где течет теплая канализационная вода. Там все тает и попадает вместе со сточными водами в очистные сооружения.

Уже очищенную воду выливают в реку Свислочь. Никакого загрязнения окружающей среды. Больших затрат на содержание станции также не нужно: плавильный пункт обслуживает всего один человек - оператор из пультовой комнаты контролирует весь процесс. Нажатие кнопки - и огромные «жернова» закрутились. Они перемалывают тонну снега за пару секунд.

Что мне снег, что мне зной,
 
Теги: Минск
 
 
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Установка перерабатывает за сутки пять тысяч кубометров снега (более 300 самосвалов) без вреда для окружающей среды.

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