В Минске больше не будет сугробов. В городе открылась первая снегоплавильная станция, которая перерабатывает тысячи кубометров твердых осадков без вреда для окружающей среды. О других достоинствах установки расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

На этой установке сугробы превращают в реки. Это первая в Беларуси снегоплавильная станция. Причем, автономная: чтобы растопить снег, не нужно сжигать топливо или тратить много электричества.

Самосвал высыпает снег на специальные дробилки, чем-то напоминающие мясорубку, после чего он падает в шахты, где течет теплая канализационная вода. Там все тает и попадает вместе со сточными водами в очистные сооружения.