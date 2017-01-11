Вернее, оно было добрым — пока вы не видели сову без перьев, медведя и кролика без меха и ежика без колючек. Простите, но мы не могли вам этого не показать. Мамма миа! Теперь даже утреннее отражение в зеркале не кажется таким страшным. Приводите себя в порядок — и на работу!
ВАЖНОЕ
За прошлый год официально безработных стало меньше, зато увеличилось количество свободных рабочих мест. В среднем по стране на одного безработного сейчас приходится одна вакансия.
В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» после продолжительной паузы появился новый резидент. Им стала компания «САС Индастриал», которая будет производить радиаторы. Объем инвестиций составит 16 млн долларов, компания планирует создать 180 рабочих мест.
«Белтелеком» отказывается от интернета dial-up. Коммутируемый доступ — первая технология подключения к интернету, которая стала доступна массовому белорусскому пользователю. Помните? Нужно набрать номер 8−600−100 — и ждать соединения.
Барак Обама выступил с прощальной речью. В ней уходящий президент США назвал Россию и Китай соперниками, которые не могут сравниться со Штатами по влиянию в мире. Своими достижениями Обама назвал вывод страны из кризиса. Речь под аплодисменты закончил словами «Да, мы смогли. Да, мы сделали. Да, мы можем», — напомнив таким образом свой предвыборный лозунг. Все, чем Барак прощался со страной — здесь. А еще давайте посмотрим на последний год президенства Обамы в снимках фотографов Белого дома.
ПОПУЛЯРНОЕ
Нацбанк продолжает бороться с высокой долларизацией, но похвастаться серьезными результатами пока не выходит. В прошлом году Александр Лукашенко потребовал отвязаться от доллара, думать понятиями белорусского рубля: «Дедолларизация невозможна без изменения сознания людей. А мы привыкли все в долларах считать». Эксперты уверены — регулятор двигается в нужном направлении, но необходимо время и, возможно, еще более решительные меры по избавлению от доллара в обиходе белорусов. Какие — читайте здесь.
Интересное объявление попалось на глаза нашему читателю. Российская компания предлагает «супервыгодно» купить квартиру: в рассрочку на 20 лет, заплатив только четверть от ее стоимости. FINANCE.TUT.BY присмотрелся к таким предложениям повнимательнее. Стоит ли им верить?
Продолжаем следить за судом по делу о прошлогодней трагедии в Борисове, которая унесла жизни шестерых человек. Во время слушания выступил эксперт, исследовавший газовую колонку в квартире погибших. Он сообщил, что в квартире погибших был забит дымоход. Также между квартирами нет санитарно-технической ниши в туалете — если бы она была, то семья пенсионеров, возможно, осталась бы жива.
Об инциденте, произошедшем в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске — милиционер выстрелил в минчанина в подъезде — страна узнала 2 января. Вот что говорит о ситуации мама сотрудника милиции: «Мне жаль мать Андрея [пострадавшего], и в душе я прошу у нее прощения. Молюсь за обоих. Слава богу, что оба живы. А те, кому положено, пусть разбираются». Светлана Николаевна рассказывает, что о перестрелке с участием ее сына узнала случайно — сам он это от нее скрывал.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ
Первый участок третьей линии минского метро обещают запустить в 2019 году. Когда-то говорили про 2017-й, потом стали сдвигать сроки. Успеют ли? Как дела на большой стройке? TUT.BY побывал на платформе станции метро «Вокзальная», а также в тоннелях, которые роют и современным щитом, и по старинке — киркой да лопатой. «Пока идем по тоннелю, Леонид Стухальский рассказывает, что сейчас над нами. Вот прошли под еврейским кладбищем, вот — под театром музкомедии. Чтобы быть осторожными со старым еврейским кладбищем, „Минскметрострой“ приглашал раввина. Тот привозил более подробные карты кладбища аж из Израиля». Потрясающий репортаж!
Когда автомобилисты в недавние морозы искали способы отогреть и завести свою машину, мы нашли ребят, которые не брали с автомобилистов за помощь ни копейки. О том, как люди в холода бесплатно помогают завести машины абсолютно незнакомым водителям — в нашем материале.
Выходит первая иллюстрированная история Беларуси для детей и подростков — называется «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі». Она будет в двух частях — и вот что в них.
Новогодние каникулы закончились — и первая в этом году программа «Экономика на пальцах» появится в прямом эфире 12 января в традиционное время, в 15.15. Нам расскажут, к чему готовиться в 2017-м, — не пропустите.
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