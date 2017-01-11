Доброе утро!

Вернее, оно было добрым — пока вы не видели сову без перьев, медведя и кролика без меха и ежика без колючек. Простите, но мы не могли вам этого не показать . Мамма миа! Теперь даже утреннее отражение в зеркале не кажется таким страшным. Приводите себя в порядок — и на работу!



Изображение: Dana Schwartz / twitter.com

ВАЖНОЕ

За прошлый год официально безработных стало меньше, зато увеличилось количество свободных рабочих мест. В среднем по стране на одного безработного сейчас приходится одна вакансия.

Стало известно, как будут набирать работников для сооружения и эксплуатации БелАЭС . Например, персонал, который сейчас трудится на возведении станции либо же будет на ней работать после запуска, будет проверяться спецслужбами. Это и понятно — объект-то стратегически важный!

В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» после продолжительной паузы появился новый резидент . Им стала компания «САС Индастриал», которая будет производить радиаторы. Объем инвестиций составит 16 млн долларов, компания планирует создать 180 рабочих мест.

«Белтелеком» отказывается от интернета dial-up. Коммутируемый доступ — первая технология подключения к интернету, которая стала доступна массовому белорусскому пользователю. Помните? Нужно набрать номер 8−600−100 — и ждать соединения.

Барак Обама выступил с прощальной речью. В ней уходящий президент США назвал Россию и Китай соперниками, которые не могут сравниться со Штатами по влиянию в мире. Своими достижениями Обама назвал вывод страны из кризиса. Речь под аплодисменты закончил словами «Да, мы смогли. Да, мы сделали. Да, мы можем», — напомнив таким образом свой предвыборный лозунг. Все, чем Барак прощался со страной — здесь . А еще давайте посмотрим на последний год президенства Обамы в снимках фотографов Белого дома.



Фото пресс-службы Белого дома

ПОПУЛЯРНОЕ

Нацбанк продолжает бороться с высокой долларизацией, но похвастаться серьезными результатами пока не выходит. В прошлом году Александр Лукашенко потребовал отвязаться от доллара, думать понятиями белорусского рубля: «Дедолларизация невозможна без изменения сознания людей. А мы привыкли все в долларах считать». Эксперты уверены — регулятор двигается в нужном направлении, но необходимо время и, возможно, еще более решительные меры по избавлению от доллара в обиходе белорусов. Какие — читайте здесь .

Интересное объявление попалось на глаза нашему читателю. Российская компания предлагает «супервыгодно» купить квартиру : в рассрочку на 20 лет, заплатив только четверть от ее стоимости. FINANCE.TUT.BY присмотрелся к таким предложениям повнимательнее. Стоит ли им верить?

Ну очень странная история. Мужчина — неплохо одетый, владелец внедорожника — просто взял и украл у ребенка новый мяч на детском футбольном турнире . Мама мальчика, который три дня проплакал из-за пропажи подаренного Дедом Морозом мяча, ищет преступника. Давайте поможем ей!





Продолжаем следить за судом по делу о прошлогодней трагедии в Борисове , которая унесла жизни шестерых человек. Во время слушания выступил эксперт, исследовавший газовую колонку в квартире погибших. Он сообщил, что в квартире погибших был забит дымоход. Также между квартирами нет санитарно-технической ниши в туалете — если бы она была, то семья пенсионеров, возможно, осталась бы жива.

Об инциденте, произошедшем в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске — милиционер выстрелил в минчанина в подъезде — страна узнала 2 января. Вот что говорит о ситуации мама сотрудника милиции : «Мне жаль мать Андрея [пострадавшего], и в душе я прошу у нее прощения. Молюсь за обоих. Слава богу, что оба живы. А те, кому положено, пусть разбираются». Светлана Николаевна рассказывает, что о перестрелке с участием ее сына узнала случайно — сам он это от нее скрывал.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Первый участок третьей линии минского метро обещают запустить в 2019 году. Когда-то говорили про 2017-й, потом стали сдвигать сроки. Успеют ли? Как дела на большой стройке? TUT.BY побывал на платформе станции метро «Вокзальная», а также в тоннелях , которые роют и современным щитом, и по старинке — киркой да лопатой. «Пока идем по тоннелю, Леонид Стухальский рассказывает, что сейчас над нами. Вот прошли под еврейским кладбищем, вот — под театром музкомедии. Чтобы быть осторожными со старым еврейским кладбищем, „Минскметрострой“ приглашал раввина. Тот привозил более подробные карты кладбища аж из Израиля». Потрясающий репортаж!



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда автомобилисты в недавние морозы искали способы отогреть и завести свою машину, мы нашли ребят, которые не брали с автомобилистов за помощь ни копейки. О том, как люди в холода бесплатно помогают завести машины абсолютно незнакомым водителям — в нашем материале .

Выходит первая иллюстрированная история Беларуси для детей и подростков — называется «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі». Она будет в двух частях — и вот что в них .

Новогодние каникулы закончились — и первая в этом году программа «Экономика на пальцах» появится в прямом эфире 12 января в традиционное время, в 15.15. Нам расскажут, к чему готовиться в 2017-м, — не пропустите.

Все новости среды, 11 января

Спасибо, что вы с нами, дзякуем, thank you, danke schön, merci, tod’a — в Международный день «спасибо» мы благодарим вас на разных языках мира . TUT.BY работает для вас.

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY