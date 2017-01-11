«Место это уникальное. Белорусская Швейцария», — говорит тренер по биатлону минской СДЮШОР по лыжным видам спорта Сергей Дорожко, показывая нам лесопарк Медвежино. Он уже больше десяти лет занимается здесь с детьми на лыжной трассе, созданной руками коллег и воспитанников. Правда, по документам это вовсе не спортивный объект, а лесопарковая полоса, где гуляют собачники, а свосем недавно еще ездил грузовой транспорт. Мы попробовали разобраться, почему юные биатлонисты тренируются в совсем неподходящих для этого условиях.





«Это уникальная для Минска „пересечка“. Это вторые Раубичи»

Мы встречаемся с Сергеем Дорожко у лыжного спуска в лесопарке Медвежино, что недалеко от Юго-Запада и Сухарево. Он рассказывает, что трасса здесь существует с конца 60-х годов. На ней работал даже заслуженный тренер Владимир Бородей, но после развала Союза тут никто не катался и была свалка.

— А с 2004 года тренера СДЮШОР по лыжным видам спорта и их воспитанники начали приводить трассу в порядок своими силами. Помогал «Зеленстрой» и ФОЦ Фрунзенского района, а также близлежащие предприятия.



Сергей Дорожко. Фотографируется неохотно. Говорит, что хочет не прославиться, а решить проблему.

В итоге, из тропинок заваленных буреломом в Медвежино получилось три круга лыжной трассы: на 1, 1,5 и 3 километра. По словам Сергея, здесь может кататься любитель, начинающий и профессионал.

— Для Минска здесь уникальная «пересечка». Практически, это вторые Раубичи. Снег в городе выпадает здесь раньше всего и держится дольше всего. Но это трасса лишь для нас. На нее нет никакой документации и специальными знаками она не обозначена.

Инфраструктуры тут тоже нет. В каких условиях приходится тренироваться юным спортсменам, становится понятно, когда видишь детские вещи, лежащие на снегу.

— А туалет у нас под каждым кустом. Где спрятался — там и туалет. Условий для детей не создано.





«И мы, и дети уже давно привыкли к таким условиям»

Вопрос о придании трассе официального статуса, по словам Сергея, он начал поднимать давно. Сначала обращал на это внимание на заседаниях республиканской федерации биатлона.

— В 2007—2008 году была составлена какая-то документация о том, что здесь планируют построить лыжный комплекс со всей инфраструктурой. Но все так и заглохло из-за отсутствия финансирования. Привозили сюда и Петкевич, и генералов привозили. Всем трасса очень нравилась, но дальше ничего не продвинулось.

Поэтому около 100 детей секции биатлона практически каждый день с декабря по март продолжают тренироваться на фактически несуществующей трассе. Проводят здесь и различные районные соревнования.

— И мы, и дети уже давно привыкли без раздевалок и туалетов. Мы справляемся своими силами и очень плодотворно работаем. Но нам не дают нормально заниматься люди с собаками, особенно бойцовских пород. А когда говоришь, что здесь тренируются дети, то слышишь ответ, что это никак не обозначено.

В 2016 году здесь стали появляться не только собачники, но и грузовая техника. В мае кто-то начал в промышленных масштабах воровать песок, вырыв котлован прямо возле трассы.



Котлован вырыли прямо возле лыжной трассы.



Яма была прямо на повороте лыжной трассы.

Более того, колесами техника испортила трассу так, что пригодным остался лишь 1,5-километровый отрезок.



Часть трехкилометрового круга после езды грузовой техники уже непригодна для тренировок.



Местами серьезно пострадал и сохранившийся круг.

— Ездил погрузчик без номеров. Мы его останавливали и предупреждали. А потом я обратился к бывшему главе администрации Фрунзенского района Борису Васильеву. После этого на въезде выкопали канаву, чтобы транспорт проехать не мог. Недавно канаву зарыли и установили шлагбаум. Но ведь остались другие пути, через которые сюда могут попасть грузовики.

«Получается, что отношение к собакам у нас лучше, чем к детям»

Помимо шлагбаумов, по словам Сергея, он просил установить информационные таблички, что это лыжная трасса, где тренируются дети и запрещено выгуливать собак. Об этом же в письме на имя директора СДЮШОР просили и родители маленьких биатлонистов. О туалетах и раздевалках даже не заикались.

— Мы детей не приучаем к тому, что государство для них должно и обязано все сделать. Они сами создают себе условия, поэтому мы и дальше согласны облагораживать эту территорию. Например, сейчас вот, дети сами строят себе стрельбище на 10 метров. Нам в прошлом году подарили 10 винтовок.



Стрельбище дети строят из подручных материалов.

Бороться же своими силами с собачниками и возможным появлением грузового транспорта Сергей устал. Ему советовали решать эти вопросы тихо и на межличностных отношениях, но он уже не видит в этом резона. Говорит, что «не должно у нас в стране быть так». Свое небезразличие объясняет любовью к спорту и детям.

— Я предан этим детям до фанатизма. Мне испортят — я все равно сделаю так, как надо. Но я хочу достучаться до чиновников. А что получается? Что отношение к собакам у нас лучше, чем к детям.





Почему так получилось и что с этим делать?

Кратко опишем юридический аспект этой истории. Формально трасса является лесопарковой полосой, обслуживаемой «Зеленстроем Фрунзенского района», а не спортивным объектом. Эта земля — собственность города. Соответственно, оснований устанавливать там таблички о том, что это спортивный объект с ограниченным доступом, нет.

А вот чтобы сделать трассу спортивным объектом официально, нужно вычленить эту часть земельного участка в Медвежино, изменить его целевое назначение и передать в постоянное пользование, например, СДЮШОР по лыжным видам спорта. Отметим, что это все совсем не бесплатно.

Начальник управления спорта и туризма Сергей Фурманов говорит, что официально к ним с просьбой о перепрофилировании трассы в спортивный объект никто не обращался. Были лишь просьбы ограничить движение транспорта, которые исполнили совместно с администрацией района.

«Они должны обратится в район (с просьбой о придании трассе статуса спортобъекта. — TUT.BY) и район должен инициировать определенные действия. Мы же, как управление, всегда поддержим. Будем оказывать всяческое содействие, а также давать юридические и консультации по спортивной инженерии», — поясняет Фурманов.





Как нам стало известно, 10 января в администрации Фрунзенского района прошло заседание по развитию зеленых зон в 2017 году, но на нем лесопарк в Медвежино не обсуждался. Директор «Зеленстроя» района Николай Остапенко говорит, что ничего не слышал о перепрофилировании неофициальной трассы в официальную, поэтому его организация будет обслуживать эту часть Медвежино в прежнем объеме. А это значит, что мастер будет обязан там появляться раз в месяц. Естественно, постоянный контроль за собачниками и грузовым транспортом так не обеспечишь.

Более того, по словам Остапенко, никакого запрета на въезд транспорта в Медвежино нет. Но после обращений лыжников «Зеленстрой» уже практически засыпал карьер и установил один шлагбаум. Еще несколько заездов перекрыли поваленными деревьями, потому что ставить шлагбаумы дорого и их все равно могут сломать.

— У нас достигнута договоренность, что мы им установим шлагбаум, а они за счет родителей изготовят таблички и мы согласуем места их установки. А пока никто ничего не сделал и никто ко мне не приходил.

Но даже если эти таблички появятся, то они будут носить исключительно информационный характер и мало повлияют на существующую ситуацию, говорит Остапенко.

— Те, кто командует этими тренерами, должны были обратится в администрацию Фрунзенского района и попросить о целесообразности использования участка в качестве лыжной трассы. Почему люди ходят и говорят, а не занимаются делом? Первое, что нужно сделать — это обратится администрацию с письмом. Второе — написать письмо на имя мэра города. Третье — разработать схему благоустройства территории.

Остапенко сам имеет разряд по лыжам и тоже выступает за то, чтобы там была трасса, ведь «людям нужно тренироваться». Но это если рассуждать по-человечески.

— Если подходить формально, то трассу нужно убрать. Она очень небезопасна и неопытный лыжник может запросто влететь в дерево. И если это произойдет — то отвечать за это буду я.

Директор «Зеленстроя» говорит, что если что-то случится, то отвечать придется и тренеру.

— Если так будет продолжаться и дальше, то я эту трассу перекопаю и когда они меня обвинят, то я докажу, что она травмоопасна.



