|
"Отношение к собакам у нас лучше, чем к детям?". Как юные биатлонисты тренируются в Медвежино
12.01.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
«Место это уникальное. Белорусская Швейцария», — говорит тренер по биатлону минской СДЮШОР по лыжным видам спорта Сергей Дорожко, показывая нам лесопарк Медвежино. Он уже больше десяти лет занимается здесь с детьми на лыжной трассе, созданной руками коллег и воспитанников. Правда, по документам это вовсе не спортивный объект, а лесопарковая полоса, где гуляют собачники, а свосем недавно еще ездил грузовой транспорт. Мы попробовали разобраться, почему юные биатлонисты тренируются в совсем неподходящих для этого условиях.
«Это уникальная для Минска „пересечка“. Это вторые Раубичи»
Мы встречаемся с Сергеем Дорожко у лыжного спуска в лесопарке Медвежино, что недалеко от Юго-Запада и Сухарево. Он рассказывает, что трасса здесь существует с конца 60-х годов. На ней работал даже заслуженный тренер Владимир Бородей, но после развала Союза тут никто не катался и была свалка.
— А с 2004 года тренера СДЮШОР по лыжным видам спорта и их воспитанники начали приводить трассу в порядок своими силами. Помогал «Зеленстрой» и ФОЦ Фрунзенского района, а также близлежащие предприятия.
В итоге, из тропинок заваленных буреломом в Медвежино получилось три круга лыжной трассы: на 1, 1,5 и 3 километра. По словам Сергея, здесь может кататься любитель, начинающий и профессионал.
— Для Минска здесь уникальная «пересечка». Практически, это вторые Раубичи. Снег в городе выпадает здесь раньше всего и держится дольше всего. Но это трасса лишь для нас. На нее нет никакой документации и специальными знаками она не обозначена.
Инфраструктуры тут тоже нет. В каких условиях приходится тренироваться юным спортсменам, становится понятно, когда видишь детские вещи, лежащие на снегу.
— А туалет у нас под каждым кустом. Где спрятался — там и туалет. Условий для детей не создано.
«И мы, и дети уже давно привыкли к таким условиям»
Вопрос о придании трассе официального статуса, по словам Сергея, он начал поднимать давно. Сначала обращал на это внимание на заседаниях республиканской федерации биатлона.
— В 2007—2008 году была составлена какая-то документация о том, что здесь планируют построить лыжный комплекс со всей инфраструктурой. Но все так и заглохло из-за отсутствия финансирования. Привозили сюда и Петкевич, и генералов привозили. Всем трасса очень нравилась, но дальше ничего не продвинулось.
Поэтому около 100 детей секции биатлона практически каждый день с декабря по март продолжают тренироваться на фактически несуществующей трассе. Проводят здесь и различные районные соревнования.
— И мы, и дети уже давно привыкли без раздевалок и туалетов. Мы справляемся своими силами и очень плодотворно работаем. Но нам не дают нормально заниматься люди с собаками, особенно бойцовских пород. А когда говоришь, что здесь тренируются дети, то слышишь ответ, что это никак не обозначено.
В 2016 году здесь стали появляться не только собачники, но и грузовая техника. В мае кто-то начал в промышленных масштабах воровать песок, вырыв котлован прямо возле трассы.
Более того, колесами техника испортила трассу так, что пригодным остался лишь 1,5-километровый отрезок.
— Ездил погрузчик без номеров. Мы его останавливали и предупреждали. А потом я обратился к бывшему главе администрации Фрунзенского района Борису Васильеву. После этого на въезде выкопали канаву, чтобы транспорт проехать не мог. Недавно канаву зарыли и установили шлагбаум. Но ведь остались другие пути, через которые сюда могут попасть грузовики.
«Получается, что отношение к собакам у нас лучше, чем к детям»
Помимо шлагбаумов, по словам Сергея, он просил установить информационные таблички, что это лыжная трасса, где тренируются дети и запрещено выгуливать собак. Об этом же в письме на имя директора СДЮШОР просили и родители маленьких биатлонистов. О туалетах и раздевалках даже не заикались.
— Мы детей не приучаем к тому, что государство для них должно и обязано все сделать. Они сами создают себе условия, поэтому мы и дальше согласны облагораживать эту территорию. Например, сейчас вот, дети сами строят себе стрельбище на 10 метров. Нам в прошлом году подарили 10 винтовок.
Бороться же своими силами с собачниками и возможным появлением грузового транспорта Сергей устал. Ему советовали решать эти вопросы тихо и на межличностных отношениях, но он уже не видит в этом резона. Говорит, что «не должно у нас в стране быть так». Свое небезразличие объясняет любовью к спорту и детям.
— Я предан этим детям до фанатизма. Мне испортят — я все равно сделаю так, как надо. Но я хочу достучаться до чиновников. А что получается? Что отношение к собакам у нас лучше, чем к детям.
Почему так получилось и что с этим делать?
Кратко опишем юридический аспект этой истории. Формально трасса является лесопарковой полосой, обслуживаемой «Зеленстроем Фрунзенского района», а не спортивным объектом. Эта земля — собственность города. Соответственно, оснований устанавливать там таблички о том, что это спортивный объект с ограниченным доступом, нет.
А вот чтобы сделать трассу спортивным объектом официально, нужно вычленить эту часть земельного участка в Медвежино, изменить его целевое назначение и передать в постоянное пользование, например, СДЮШОР по лыжным видам спорта. Отметим, что это все совсем не бесплатно.
Начальник управления спорта и туризма Сергей Фурманов говорит, что официально к ним с просьбой о перепрофилировании трассы в спортивный объект никто не обращался. Были лишь просьбы ограничить движение транспорта, которые исполнили совместно с администрацией района.
«Они должны обратится в район (с просьбой о придании трассе статуса спортобъекта. — TUT.BY) и район должен инициировать определенные действия. Мы же, как управление, всегда поддержим. Будем оказывать всяческое содействие, а также давать юридические и консультации по спортивной инженерии», — поясняет Фурманов.
Как нам стало известно, 10 января в администрации Фрунзенского района прошло заседание по развитию зеленых зон в 2017 году, но на нем лесопарк в Медвежино не обсуждался. Директор «Зеленстроя» района Николай Остапенко говорит, что ничего не слышал о перепрофилировании неофициальной трассы в официальную, поэтому его организация будет обслуживать эту часть Медвежино в прежнем объеме. А это значит, что мастер будет обязан там появляться раз в месяц. Естественно, постоянный контроль за собачниками и грузовым транспортом так не обеспечишь.
Более того, по словам Остапенко, никакого запрета на въезд транспорта в Медвежино нет. Но после обращений лыжников «Зеленстрой» уже практически засыпал карьер и установил один шлагбаум. Еще несколько заездов перекрыли поваленными деревьями, потому что ставить шлагбаумы дорого и их все равно могут сломать.
— У нас достигнута договоренность, что мы им установим шлагбаум, а они за счет родителей изготовят таблички и мы согласуем места их установки. А пока никто ничего не сделал и никто ко мне не приходил.
Но даже если эти таблички появятся, то они будут носить исключительно информационный характер и мало повлияют на существующую ситуацию, говорит Остапенко.
— Те, кто командует этими тренерами, должны были обратится в администрацию Фрунзенского района и попросить о целесообразности использования участка в качестве лыжной трассы. Почему люди ходят и говорят, а не занимаются делом? Первое, что нужно сделать — это обратится администрацию с письмом. Второе — написать письмо на имя мэра города. Третье — разработать схему благоустройства территории.
Остапенко сам имеет разряд по лыжам и тоже выступает за то, чтобы там была трасса, ведь «людям нужно тренироваться». Но это если рассуждать по-человечески.
— Если подходить формально, то трассу нужно убрать. Она очень небезопасна и неопытный лыжник может запросто влететь в дерево. И если это произойдет — то отвечать за это буду я.
Директор «Зеленстроя» говорит, что если что-то случится, то отвечать придется и тренеру.
— Если так будет продолжаться и дальше, то я эту трассу перекопаю и когда они меня обвинят, то я докажу, что она травмоопасна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медвежино это не спортивный объект, а лесопарковая полоса, на которой ходят собачники и недавно ездил грузовой транспорт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии