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Угонщик рассказал о преступлении видеорегистратору. Запись использовали в суде

12.01.2017 07:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Фантастическую историю придумал 61-летний мужчина, угнавший автомобиль в Шарковщине, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Пенсионер, который никогда в своей жизни не сидел за рулем иномарки, соблазнился шикарным видом Mazda Xedos 6. Авто стояло рядом с домом, где жил его сын. Владелец приехал с девушкой в гости к знакомым. Пенсионер, восхищаясь машиной, несколько раз обошел вокруг нее, а потом проверил дверцу — она оказалась открытой. Ключи — в салоне.

Мужчина захотел похвастаться перед сыном и придумал историю о красивой молодой блондинке, которая якобы дала ему ключи и разрешила покататься. Пригласил отпрыска на автопрогулку за город. И только там отец признался: машину взял без спроса. Когда вернулись обратно в город, путешественников уже ждала милиция.

Заместитель прокурора Шарковщинского района Лена Драгель сообщила:

— В качестве главного доказательства преступления суду была предоставлена запись с видеорегистратора. Угонщик не знал, что его признание в салоне чужой машины автоматически записывается. За угон без цели хищения мужчину приговорили к солидному штрафу. Ранее он не был судим.

И отец, и сын понесли административное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. В общей сложности пенсионер должен выплатить свыше 3 тысяч рублей. Этой суммы вполне хватило бы на покупку недорогого собственного авто.

 
 
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Мужчина захотел похвастаться перед сыном и придумал историю о красивой молодой блондинке, которая якобы дала ему ключи и разрешила покататься.

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