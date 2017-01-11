«Она не могла сбежать. Она бы не оставила детей», — рассказывает знакомая 35-летней матери-одиночки Александры Мальцевой. 19 декабря женщина вышла с работы и пропала. Дома ее остались ждать четверо несовершеннолетних детей. Поиски женщины продолжаются четвертую неделю, но информации о ее местонахождении по прежнему нет.



Фото: Медиа-Полесье

Александра Мальцева родилась в Красноярске. Как сообщили TUT.BY знакомые женщины, из России она переехала в Беларусь, где жила с мужем и двумя детьми. После гибели супруга семья отправилась в агрогородок Струга Столинского района. Двое младших детей — девочки шести и девяти лет — родились на Столинщине. Их отцом называют жителя соседней деревни, который некоторое время встречался с Александрой, но официально его отцовство не подтверждено.

— Она не хотела подавать на отцовство. Это стоит денег, а он нигде не работает и периодически в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий — TUT.BY). Алиментов с него не выбьешь, — рассказала TUT.BY подруга Александры, которая попросила не указывать ее имя.

В Столинском районе у Александры не было ни родных, ни друзей. Фактически мама осталась одна с четырьмя детьми. Жила семья в деревянном домике на печном отоплении в самом конце деревни. Первое время женщина работала в местном хозяйстве КСУП «Струга». Позже перевелась на работу в ОАО «Горынский агрокомбинат». Зарплата там выше, но добираться сложнее. Предприятие располагается в рабочем поселке Речица, что находится примерно в 15 км от Струг. Более того у Александры были ночные смены, поэтому возникали сложности с уходом за детьми. Именно это стало причиной того, что вскоре женщина перевелась обратно в местное хозяйство на должность оператора машинного доения.





Ферма, на которой работала Александра, находится в деревне Большие Викоровичи в нескольких километрах от дома. Работников сельхозпредприятия на ферму завозит служебный транспорт, но по словам знакомых Александры, она предпочитала ходить пешком. На дойку женщина выходила дважды в день: рано утром и после обеда. При таком графике к вечеру она была дома с детьми.

«Мама не ночует дома»

Александра воспитывала одна четверых детей: девочек 6 и 9 лет, а также двух мальчиков 14 и 16 лет. Все учились в местной средней школе. Младшая — в первом классе, старший Никита, — в 11-м. Мальчики учатся на хорошо и отлично. Никита — олимпиадник, один из лучших учеников стружской средней школы. О пропаже первыми узнали в администрации учебного заведения.

— К нам пришли дети и сказали, что мама не ночует дома. Как не ночует дома? Мы поехали к ним домой — действительно, нет матери. На связь не выходила. Мы инициировали изъятие (детей — TUT.BY). Когда забрали детей, мы думали, что она тут же прибежит в школу: «Где мои дети». День не появилась. Председатель сельсовета начала бить тревогу и вызвала опергруппу, — рассказал директор стружской средней школы Михаил Денисович.



Стружская средняя школа

В Беларуси родственников у семьи нет, поэтому после изъятия их перевезли в социально-педагогический центр в рабочем поселке Речица. В районном СПЦ TUT.BY сообщили, что с детьми все в порядке и сейчас они посещают местную школу.

В стружской средней школе искренне переживают по поводу случившегося. Детей Мальцевой характеризуют как старательных и прилежных учеников. Старший, Никита, собирался после окончания школы поступать в военную академию.



Дом, в котором жила семья

— Поеду в Речицу, завезу Никите грамоту (за третье место на научно-практической конференции — TUT.BY). Хороший парень. Очень толковый. Он серьезный, интересуется военным делом, историей, географией. Во всех сферах развитый. И мы очень сожалеем, что сейчас он не с нами. Максим (второй сын — TUT.BY) хорошист. Средний бал у него 7−8. Девочки послабее. Та, которая в четвертом классе учится, по уровню где-то на шестерку. <…> У мальчиков вопросов по успеваемости вообще не было. Никита — один из лучших в классе. С ним можно побеседовать осознанно, с пониманием. Вот сейчас в классе без него сложно, — отметил директор.

«Детям было хорошо с мамой»

Дети находились в социально-опасном положении. В октябре 2015 года детей из семьи изъяли, так как во время визита специалистов органов опеки Александра Мальцева находилась в нетрезвом состоянии, а дома были антисанитарные условия. Детей сначала поместили в больницу, затем в социально-педагогический центр. Когда Александра стала на путь исправления и выполнила все требования опеки, детей вернули.





— Ситуация начала налаживаться, — отметил Михаил Денисович.

Работники школы дважды в неделю посещали семью. Иногда приезжал директор, иногда — классный руководитель, иногда — социальный педагог. С мамой педагоги общались дружелюбно, без давления.

— Детям было хорошо с мамой. Мы поэтому на контроле и держали эту семью, чтобы не было повода для изъятия детей. Когда она чувствовала контроль, все было в порядке, как только контроль ослабевал, ситуация ухудшалась, — пояснил Михаил Григорьевич.

Стараниями педагогов ситуация в семье постепенно начала налаживаться. Претензий по алкоголю к маме в последнее время не было, дети были досмотрены, ухожены, исправно посещали занятия, кружки.

Как сообщили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма Столинского райисполкома ситуация шла к тому, чтобы снять детей с учета:

— Работа с семьей велась серьезная, поэтому в последнее время она не была замечена (в употреблении спиртного — TUT.BY). Школа за ней наблюдала регулярно. Ее посещали социальный педагог, классный руководитель, директор школы. К нам в отдел образования информации о том, что она злоупотребляет спиртными напитками в последнее время, не поступало, — сообщила TUT.BY главный специалист отдела Светлана Стовба.

Александра получала пособие по потере кормильца (отца старших детей). В отношении младших девочек отцовство было не установлено, поэтому алиментов на них она не получала.





В стружском сельисполкоме TUT.BY сообщили, что семье выплачивали адресную социальную помощь и отмечают, что все полученные средства мать тратила на детей.

— Дети мать любят. Как-никак мама о них заботилась. И ноутбук купила, и телевизор. Детям нужно было что-то — она покупала. Наварено детям всегда было. Мальчики — молодцы. Они все время подключались, маме помогали. Дети были активно задействованы в кружках. Никита у нас спортсмен. Он посещал гиревой спорт, волейбол, баскетбол. Максим тоже везде был. По субботам Максим посещал информатику. Девочки тоже с мальчиками на кружки приходили — они их с собой брали. Девочки ходили на кружок «Хозяюшка», танцы. Они у нас были везде заняты. Понятно, ведь если маме сложно контроль организовать, нужно максимально занять детей, — отметил директор.

«Никогда от детей не уходила»

В день своего исчезновения, 19 декабря, Александра Мальцева вышла с работы. Около 16.00 односельчане видели ее в деревне Большие Викоровичи. Домой она так и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. По факту безвестного исчезновения женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Коллеги пропавшей на условиях анонимности рассказали TUT.BY, что в тот день от Александры пахло алкоголем. Знакомые пропавшей также сообщили, что женщина страдала от серьезного заболевания и состояла на учете у узких специалистов. Версию о том, что она могла самовольной оставить детей и уйти, друзья Александры отметают:

— Как бы сложно ни было, она никогда от детей не уходила. Дети для нее были всем.

Поиски Александры Мальцевой продолжаются. Женщина была одета в пальто черного цвета с красными вставками на плечах, черную вязаную шапку, темные сапоги. На вид женщине 35−40 лет, среднего телосложения, рост 160−170 см, волосы прямые, темно-русые, глаза карие. Тех, кому может быть известна информация о судьбе и местонахождении сельчанки, правоохранители просят позвонить по телефону 102.