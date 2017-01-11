В весенне-летнем сезоне 2017 года на клумбах Гомеля высадят экзотические южноафриканские и южноамериканские цветы. Об этом во время брифинга, посвященного озеленению и благоустройству областного центра, сообщила начальник отдела благоустройства дочернего коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Красная гвоздика» Лариса Зеленковская.

Речь идет о таких растениях, как калибрахоа, родиной которого является Южная Америка, и остеоспермум, или южноафриканская ромашка.

Лариса Зеленковская отметила, что предприятие старается постоянно работать с новыми сортами растений. Учитывая потепление климата, в нынешнем весенне-летнем сезоне решено высадить южные растения, естественный ареал которых — Южная Африка и Южная Америка.

— Пока сложно говорить, как цветы отреагируют на белорусские климатические условия, для этого необходимо понаблюдать за ними год-два, — пояснила начальник отдела.

В целом ежегодно в областном центре на клумбах высаживается более полумиллиона цветов и растений. Заявки от каждого района Гомеля на предприятие «Красная гвоздика» поступают осенью. Особой популярностью пользуются петунии, розы, виолы, бегонии, сурфинии, тюльпаны. В этом году глаз гомельчан также будут радовать разные сорта и разновидности тагетесов (бархатцев), которые уже закуплены предприятием.

Помимо цветочного разнообразия специалисты предприятия готовятся удивить горожан оригинальным оформлением зеленых зон, новыми формами вертикального озеленения, необычными цветочными объектами и композициями.