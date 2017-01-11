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В Октябрьском районе Могилева определили места для выгула собак. Подробная карта
12.01.2017 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Администрация Октябрьского района Могилева
Выгуливать собак разрешено тут:
— участки лесополосы, примыкающие к жилым домам № 41 и № 62 по пр-ту. Витебскому;
— территория между проездом по ул. Королева и «Фатинским» заливом;
— территория между проездом по ул. Королева и территорией гаражного кооператива «Фатина»;
— участок зеленой зоны в границах ул. Терехина и многоэтажной жилой застройки (ул. Островского, 99, ул. Мовчанского, 44);
— участок поймы реки Днепр в районе ул. Шевченко;
— пустырь в районе сектора индивидуальной жилой застройки пер. Железнякова, пер. Жданова и ТЦ «Гиппо»;
— пустырь по ул. Габровская, между Спасо-Преображенским храмом и автостоянкой;
— внутренняя часть парка имени 60-летия Октября по пр. Шмидта;
— участок поймы реки Днепр в районе ул. Гагарина;
— участок поймы реки Днепр в районе конечного остановочного пункта общественного транспорта по ул. Кутепова;
— лесополоса по четной стороне Славгородского шоссе;
— территория между УЗ Могилевский противотуберкулезный диспансер и станцией «Луполово»;
— участок зеленой зоны между АЗС «Беларуснефть» по ул. Симонова, автостоянкой и промзоной по ул. Алтайская;
— пустырь по ул. Челюскинцев, между проездом на «Конный манеж», конечным остановочным пунктом общественного транспорта «Зеленый луг» и сектором индивидуальной жилой застройки.
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На территории района - 14 мест для выгула собак.
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