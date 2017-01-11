Администрация Октябрьского района Могилева выделила 14 площадок для выгула собак на территории района. В основном, это зеленые зоны и пустыри.

Выгуливать собак разрешено тут:

— участки лесополосы, примыкающие к жилым домам № 41 и № 62 по пр-ту. Витебскому;

— территория между проездом по ул. Королева и «Фатинским» заливом;

— территория между проездом по ул. Королева и территорией гаражного кооператива «Фатина»;

— участок зеленой зоны в границах ул. Терехина и многоэтажной жилой застройки (ул. Островского, 99, ул. Мовчанского, 44);

— участок поймы реки Днепр в районе ул. Шевченко;

— пустырь в районе сектора индивидуальной жилой застройки пер. Железнякова, пер. Жданова и ТЦ «Гиппо»;

— пустырь по ул. Габровская, между Спасо-Преображенским храмом и автостоянкой;

— внутренняя часть парка имени 60-летия Октября по пр. Шмидта;

— участок поймы реки Днепр в районе ул. Гагарина;

— участок поймы реки Днепр в районе конечного остановочного пункта общественного транспорта по ул. Кутепова;

— лесополоса по четной стороне Славгородского шоссе;

— территория между УЗ Могилевский противотуберкулезный диспансер и станцией «Луполово»;

— участок зеленой зоны между АЗС «Беларуснефть» по ул. Симонова, автостоянкой и промзоной по ул. Алтайская;

— пустырь по ул. Челюскинцев, между проездом на «Конный манеж», конечным остановочным пунктом общественного транспорта «Зеленый луг» и сектором индивидуальной жилой застройки.



Фото с сайта wamet.ws

По Правилам содержания домашних собак, кошек , а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, хозяева должны выгуливать собак только на отведенных для этого территориях. Делать это на придомовых территориях пунктом 5.2. Правил запрещено. Стоимость обустройства площадок для выгула должны были включить в стоимость регистрации собаки.