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ГУВД Минска разыскивает опасного пенсионера с ледорубом и серым котом
12.01.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска ГУВД Минска разыскивают уроженца Кыргызстана 78-летнего Евгения Колесникова, сообщили в ГУВД.
"Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления в Заводском районе столицы", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе ГУВД.
По словам собеседников агентства, подозреваемый страдает психическими заболеваниями.
В ГУВД назвали приметы мужчины на вид 75 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое.
Подозреваемый может носить на голове шапку-ушанку черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки.
Собеседники агентства также назвали особы приметы подозреваемого — он носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения — ледорубы и тому подобное.
"Кроме этого, при нем может быть также кот серого цвета", — сказали в ГУВД.
Милиция просит тех, кто узнал разыскиваемого по фотографии, позвонить по телефонам +375 29 602-13-14, +375 29 655-01-78.
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Пожилой "альпинист" страдает психическими заболеваниями, опасен, склонен к агрессии и подозревается в причастности к убийству.
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