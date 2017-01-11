Через несколько лет Гомель может снова обрести статус города каштанов. Такое мнение озвучил первый заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Григорий Туровец.

Еще десятилетие назад каштаны являлись знаковой достопримечательностью Гомеля: они росли повсеместно на улицах, в парках, скверах, дворах. Однако последние несколько лет городские каштаны стали болеть, что и было причиной их массового удаления.

В октябре 2016 года по поручению председателя Гомельского горисполкома на предприятии «Красная гвоздика» был заложен питомник на 4 тыс. каштанов для дальнейшей их высадки в городе. Сопровождение выращивания саженцев осуществляют ученые Национальной академии наук. «Ученые доказали, что максимальный срок жизни каштанов в городской среде — 18−20 лет. Предполагается, что совместными усилиями удастся вывести вид дерева, который будет более устойчив к воздействию негативных условий городской окружающей среды. А лет через 7−8, когда саженцы подрастут, их высадят в открытый грунт. Таким образом Гомель снова станет городом каштанов», — сказал Григорий Туровец.

Пока же каштаны в Гомеле сменяют липы и клены. Именно этим породам деревьев будет отдаваться предпочтение во время озеленения областного центра в 2017 году, поскольку, как отмечают специалисты, они лучше всего приживаются.

Григорий Туровец также объяснил порядок удаления деревьев в областном центре. «На основании решений администраций районов Гомеля коммунальным службам доведены задания по обрезке и формированию крон, а также удалению деревьев, представляющих непосредственную опасность населению или мешающих проведению работ по замене коммуникаций. Взамен удаленных объектов растительного мира проводятся компенсационные посадки, примерно, в соотношении 2:1», — рассказал он.

Так, в 2016 году в Гомеле в качестве компенсационных посадок высажено более 10 тыс. деревьев и 6,4 тыс. кустарников, при этом удалено на порядок меньше. «Таким образом уровень озеленения областного центра удалось сохранить на высоком уровне», — резюмировал Григорий Туровец