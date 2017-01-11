МИНСК, 12 янв — Sputnik. Указ президента Беларуси Александра Лукашенко №4 от 9 января о внесении изменений в правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования в четверг опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Основное нововведение документа — предоставление абитуриентам возможности сдачи централизованного тестирования (ЦТ) по четырем учебным дисциплинам.

"Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования, имеют право дополнительно сдать одно (по выбору абитуриента) вступительное испытание в форме ЦТ", — говорится в указе.

Обязательных вступительных испытаний по-прежнему будет три, одно из них — ЦТ по русскому или белорусскому языку, на выбор абитуриента.

Также указ предусматривает организации до трех резервных дней для сдачи ЦТ. В резервные дни писать тесты будут те, кто не смог пройти ЦТ по уважительным причинам (заболевание или другие не зависящие от него обстоятельства, подтвержденные документально). При этом оговаривается, что решение об уважительности причины и допуске или недопуске к ЦТ принимают учреждения образования, которые определены министерством образования пунктами регистрации для прохождения тестирования в резервные дни.

Также в указе содержится перечень документов, которые абитуриент должен представить в приемную комиссию вуза. Это, как и ранее, оригиналы сертификатов ЦТ. Однако теперь можно представить оригиналы сертификатов ЦТ, которое прошло как в год приема, так и или в предшествующем ему году.

Таким образом срок действия сертификатов ЦТ продляется до двух лет.

Кроме того, указ вводит льготы при поступлении для учащихся профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности. Они смогут поступать на дневную форму обучения за счет бюджета на основании результатов собеседования и при условии высоких оценок по профильным предметам, но будут обязаны отработать по распределению пять лет.

Указ также создает равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все вузы.

Поступающие на сокращенную форму обучения в вузы всех профилей будут сдавать два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза.

Кроме того, уточнены отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.

Указ президента вступает в силу после его официального опубликования.