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В подъезд жилого дома в Бресте среди зимы залетела летучая мышь

12.01.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычного гостя подобрал в подъезде своего дома по улице Кирова, 161 в среду утром брестчанин Иосиф Мелех, пишет «Вечерний Брест».


Фото с сайта belta.by

Мужчина спускался по лестнице, когда возле лифта что-то свалилось сверху, задев его по плечу. Обернулся — на ступеньках копошится летучая мышь. В 11 утра! Когда на улице такие морозы! Иосиф подобрал мышку и поместил ее в коробку. А потом позвонил в редакцию «Вечерки»: мол, что с ним делать? Не выпускать же назад, в зиму? Мы, со своей стороны, обратились за помощью к главному специалисту Бреста по летучим мышам, старшему преподавателю кафедры зоологии и генетики БрГУ им. А.С. Пушкина Марии Демянчик, и в течение часа найденыш из приютившей его квартиры был изъят.

— Это самец рыжей вечерницы, — пояснила Мария Григорьевна. — Один из самых крупных видов рукокрылых, что обитают в нашей местности. Раньше на зимовку они мигрировали в другие страны, например, в Германию, Австрию, Румынию, Болгарию, но последние 10 лет одиночные особи стали оставаться. Этот самец тоже решил никуда не улетать, но, по всей видимости, выбранная им для зимовки ниша оказалась недостаточно теплой. Вот и отправился искать себе новую «квартирку».

Рыжая вечерница — широко распространенный вид в наших краях, однако численность его сокращается. Мышка абсолютна безобидна, хотя мордочку, как и все рукокрылые, имеет не-сколько устрашающую. Живет преимущественно в лиственных лесах со старыми деревьями, в парках и садах, но в последние годы их все чаще встречают в городах. Питаются исключительно летающими насекомыми. По мнению Марии Демянчик, лучшим местом переждать холода для найденыша будет заказник Барбастелла. Туда его и отвезли в тот же день.

 
Теги: Брест
 
 
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Мышка абсолютна безобидна, хотя мордочку, как и все рукокрылые, имеет несколько устрашающую.

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