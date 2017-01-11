О возможном переносе литературного музея Максима Горецкого в Мстиславль из деревни Малая Богатьковка идут бурные дискуссии. Кто-то стоит горой за то, чтобы сельский музей остался на своем изначальном месте — на родине писателя, в когда-то большой, а теперь практически опустевшей деревне. Другие, в том числе туристы, отправляющиеся в неблизкий путь по памятным местам первого историка белорусской литературы, ратуют за то, чтобы с его наследием можно было познакомиться чуть поближе — в районном центре. Потому что иначе, по их мнению, это наследие ждет забвение.





Первое, что подстерегает желающего припасть к истокам творчества Максима Горецкого, — транспортные проблемы. До места еще попробуй доберись. Без малого 30 километров от Мстиславля, а автобус в направлении Малой Богатьковки ходит из райцентра два раза в неделю.

Деревня, в которой некогда бурлила жизнь, умирает: четыре жилых дома, шестеро жителей — всюду царит запустение. Колодец-журавль, пару лет назад еще вполне рабочий, — и тот приказал долго жить. Только издалека, с одного из не заброшенных пока дворов, доносится собачий лай.





Музей — большая солидная хата-пятистенок — заперт, и, чтобы попасть внутрь, замок, застывший на морозе, приходится прогревать огнем, иначе ключ в нем не поворачивается. Пока завхоз расчищает путь среди сугробов привезенной с собой снегоуборочной лопатой и после долгой возни с заледеневшим замком все же открывает двери, разговариваем с директором Мстиславского районного историко-археологического музея (музей Горецкого является его филиалом) Людмилой Кириенко. Она рассказывает:

— Здание музея возвели в 1993 году, к юбилею писателя, на том месте, где некогда располагался дом семьи Горецких. Сама хата, где родился Максим Горецкий, до наших времен не сохранилась. Дом возведен в соответствии с богатьковским типом постройки, то есть так, как было принято строить в этих местах, но, конечно, он больше по размеру. Несмотря на многочисленность семьи Горецких, дом их, судя по сохранившимся фотографиям, был не очень велик, кровля была соломенная. Пространство внутри делилось на светлую половину и темную, крестьяне в то время жили все вместе в одной комнате, а Горецкий был крестьянином.





Созданный в 1993-м музей был причислен к Государственному музею истории белорусской литературы как один из филиалов. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома Наталья Бискуп говорит, что судьба этого здания была с самого начала сложная.

— Привыкли ругать власти: что не хранят, не помнят и им лишь бы сгубить. На самом же деле инициативой исполкома было восстановить дом на том месте, где он некогда стоял. Музей много лет находился в республиканском ведении, а это, как говорится, очень далеко. Годами ни на текущий, ни на капитальный ремонт средства не выделялись. Все, что могли, мы делали собственными силами. Надо было обкашивать траву вокруг дома — приезжали сотрудники из районного музея. Экскурсии проводить — тоже.

В 2011 году музей Горецкого перешел под крыло Мстиславского районного историко-археологического. Текущий ремонт провели, сразу починили кровлю, сложили печь. Обработку сруба также проводят, пусть и не так часто, как хотелось бы. Была у музея до недавнего времени и заведующая — работник культуры, правда, уже на пенсии, жила в соседней деревне Курманово и каждый день за 7 км отправлялась на работу. Сейчас, к сожалению, по состоянию здоровья уже не может этого делать, так что экскурсоводов при необходимости привозят из района.





Экскурсии на родину писателя снаряжают регулярно, система налажена, но, чтобы принять туристическую группу, сотрудникам районного историко-археологического музея требуется накануне приехать и протопить печь, хотя гости проведут в доме максимум полчаса. Летом это, разумеется, не нужно, но зимой в нетопленой избе невозможно находиться: руки и ноги мгновенно коченеют от холода и уже не до новых знаний.









Хранить сколько-нибудь серьезные экспонаты в таком помещении невозможно, если только не хочешь их погубить, да с ними тут и негусто. По задумке создателей музея, в одной просторной горнице располагается его литературная часть, во второй — этнографическая, с горлачами, прялками.

— Мы бы очень хотели сказать, что они те самые, что стояли в доме Горецкого. Но по факту предметы собраны по деревням Малой и Большой Богатьковке, — говорит о них Людмила Кириенко. — В принципе, от дома к дому в селах глобальных различий не было, вещи однотипные и то, что вы видите, близко к быту семьи писателя.

В литературной части — в основном баннеры с фотографиями, копиями архивных документов, выдержками из рукописей, книги писателя. Действительно значимые предметы хранятся в Государственном музее истории белорусской литературы в Минске. В деревенском доме они не могут сохраниться в целости, да и охранять некому.

— В наших фондах хранятся вещи Максима Горецкого и его семьи, предметы, переданные племянником писателя Радимом Горецким. С точки зрения сохранности этим экспонатам на данный момент лучше находиться в Минске, — объясняет директор Госмузея истории белорусской литературы Дмитрий Яцкевич. — Кроме того, все упирается в логистику и вопросы музейного и туристическо-экскурсионного менеджмента, в то, насколько туркомпании готовы раскручивать соответствующие маршруты. Много ли людей ездит в Малую Богатьковку? Для примера: в музее Якуба Коласа несколько лет бились над тем, чтобы туристические компании развернули маршруты от Мира и Несвижа к коласовским местам, — безрезультатно. А Мстиславский район еще дальше, и при отсутствии регулярного сообщения попасть в деревню не так просто.





Решение о возможном переносе музея просто напрашивается, но районные власти не настроены принимать его единолично.

— Опрашивали жителей устно, через интернет, проводили письменное анкетирование: около 78% процентов респондентов выступает за перенос музея, — приводит результаты опроса Наталья Бискуп. — Однако мы продолжаем анкетировать людей, пусть каждый выскажет свое мнение. Есть удобное доступное место, куда можно его перенести, — в историческом центре Мстиславля, на пешеходной улице Пироговской (бывшей улице Урицкого). А в Малой Богатьковке можно установить памятный знак, чтобы все желающие могли доехать до деревни и увидеть своими глазами, где стоял дом Горецких.





Сейчас на Пироговской — небольшой, но вполне подходящий пустырь. Деревянный сруб, который можно разобрать, перевезти и заново сложить на месте, здесь вполне поместится. Отчасти его скроет впереди стоящее здание, но он будет виден с улицы. Кроме того, все сомнения развеет указатель, который сразу направит туриста верным путем.

— Сколько можно будет проводить музейных уроков для школьников, устраивать литературные чтения, творческие вечера! — рисует перспективы Людмила Кириенко. — Так наследие писателя станет только ближе, а память о нем — живее. Да и если создать условия для хранения экспонатов (сейчас мы о таком даже не мечтаем), можно было бы говорить о возвращении музею хотя бы некоторых вещей Горецкого из Минска.



Максим Горецкий с женой Леониллой Чернявской-Горецкой и детьми Леонидом и Галиной. 1923 год