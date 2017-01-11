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Из узденской гимназии из-за задымления было эвакуировано 556 человек

12.01.2017 08:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 января. Из Узденской районной гимназии из-за задымления было эвакуировано 556 человек

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, 11 января в 9.00 системой автоматической пожарной сигнализации было обнаружено задымление в помещении электрощитовой на первом этаже трехэтажного здания гимназии, которое расположено в Узде на бульваре Дзержинского, 12.

До прибытия подразделений МЧС администрацией объекта из здания эвакуированы 92 работника и 464 учащихся. Никто не пострадал.

Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 января. Из Узденской районной гимназии из-за задымления было эвакуировано 556 человек Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, 11...

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