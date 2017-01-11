Юридическая клиника «МИТСО» будет оказывать бесплатную консультативную помощь отдельным категориям граждан в Витебске с февраля этого года, сообщила руководитель учреждения Дарья Крючкова.

«Мы откроемся 9 февраля и будем бесплатно консультировать по правовым вопросам отдельные категории граждан: малообеспеченных, одиноких матерей, многодетные семьи, детей-сирот, инвалидов и участников войны, учащихся и прочих. Но поясню, речь идет именно о консультировании: мы не представляем клиента в суде, не рассматриваем уголовные дела. Будем работать в области трудового, гражданского, семейного, жилищного, наследного, международного, налогового права, права социального обеспечения. И помогать составлять соответствующие документы», — отметила Дарья Крючкова.

Консультантами клиники выступят студенты Витебского филиала Международного университета «МИТСО» под руководством преподавателей, в том числе практикующих юристов.

«Набрано 12 хорошо подготовленных ребят, которые будут работать в паре. Кроме того, при подготовке ответа по каждому рассматриваемому вопросу они будут совещаться с опытными специалистами», — добавила Дарья Крючкова.

Юридическая клиника «МИТСО» будет открыта для приема граждан по понедельникам и четвергам с 15.00 до 18.00 по адресу: Витебск, ул. Марка Шагала, 8а, кабинет 617. Предварительно можно записаться по телефону 8 0212 67-20-60.