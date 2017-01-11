Уголовное дело за незаконную охоту возбуждено в отношении председателя Зельвенского райсовета Константина Бердниковича. Он был задержан во время охоты в лесу на границе Волковысского и Зельвенского районов. Кроме него по этому же делу проходит еще один мужчина-пенсионер.





Если вина районного начальника будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Правда, инкриминируемая ему часть уголовной статьи предусматривает и более мягкие санкции: штраф, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Интересный факт: предыдущий председатель Зельвенского райсовета был отстранен от должности ровно год назад после того, как ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.