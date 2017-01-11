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Председатель Зельвенского райсовета подозревается в незаконной охоте
12.01.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за незаконную охоту возбуждено в отношении председателя Зельвенского райсовета Константина Бердниковича. Он был задержан во время охоты в лесу на границе Волковысского и Зельвенского районов. Кроме него по этому же делу проходит еще один мужчина-пенсионер.
Если вина районного начальника будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Правда, инкриминируемая ему часть уголовной статьи предусматривает и более мягкие санкции: штраф, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до двух лет.
Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Интересный факт: предыдущий председатель Зельвенского райсовета был отстранен от должности ровно год назад после того, как ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.
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Он был задержан во время охоты в лесу на границе Волковысского и Зельвенского районов.
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