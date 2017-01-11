МИНСК, 12 янв — Sputnik. Количество мест в медицинских университетах для получения высшего образования на условиях целевой подготовки в Беларуси увеличено до 50%, соответствующее положение закреплено в указе президента от 9 января 2017 г. № 4.



© Sputnik Михаил Воскресенский Опубликован указ о новых правилах приема в вузы и ссузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ об изменении правил поступления в вузы и ссузы. В документе указаны и некоторые изменения по количеству мест на целевую подготовку студентов.

Так, по сельскохозяйственным специальность "целевиков" может быть до 60% от контрольных цифр приема, по медицинским — до 50%, по иным специальностям — до 40% от общего числа принимаемых на бюджетную форму получения образования.

На медицинских специальностях ранее число возможного приема на условиях целевой подготовки было ниже — следовательно, если половину бюджетных мест отдадут "целевикам", могут быть выше проходные баллы на эти специальности.

Договор целевой подготовки подразумевает заключение соглашения между организацией и абитуриентом о том, что при ее поддержке он получает образование, а по окончанию учебы отрабатывают пять лет. Абитуриенты-"целевики" в общем конкурсе на равных с остальными поступающими не участвуют.

Среди других изменений в правилах поступления — возможность сдавать до четырех предметов на централизованном тестировании (ЦТ), возможность после педклассов поступать на педагогические специальности без вступительных экзаменов и ряд других. Указ вступил в силу после опубликования.