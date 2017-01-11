МИНСК, 12 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением №139 от 28 декабря 2016 года упростило гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских, бань и саун.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в постановлении, парикмахерские не обязаны проводить влажную уборку всех своих помещений в течение рабочего дня только с применением моющих средств.

Кроме того, они не обязаны иметь у себя запас моющих и дезинфицирующих средств.

Также парикмахерским разрешено осуществлять стирку грязного белья и спецодежды самим, если есть условия для ее сушки. Ранее парикмахерские были обязаны проводить стирку централизованно в прачечных.

В документе также исключается действовавшее ранее требование для парикмахеров работать в чистой рабочей одежде единой для всей организации формы.

Также постановление Минздрава упрощает гигиенические требования к работе бань и саун. Теперь им не обязательно иметь запас средств дезинфекции, достаточный для работы в течение 10 дней.

Как подчеркнули в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, комментируя документ, изменения направлены на улучшение условий для работы бизнеса и адаптации ранее установленных норм к современным реалиям.

В центре также отметили, что с введением новых норм санитарный режим в парикмахерских, саунах и банях не ухудшится, безопасность здоровья граждан при посещении этих учреждений будет соблюдаться.