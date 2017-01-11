С текущим ремонтом в подъездах многоквартирных домов кое-как разобрались. Народ потихоньку привыкает, что подмазать трещины, подбелить и подкрасить подъезды можно, скооперировавшись с соседями и наняв строителей. Или отдать ремонт на откуп работникам ЖЭСа, которые включат сумму за него в очередную жировку, пишет «CБ Беларусь Сегодня».

Но стоит ли тратить деньги на мелкий ремонт, когда даже по лестничным пролетам ходить опасно, а балконы общего пользования грозят обвалиться под собственным весом?



Общение с представителями жилищно-коммунальных служб проходило на повышенных тонах

Прямо в новогоднюю ночь в Гродно тихо и незаметно для жителей многоэтажки на улице Декабристов упал балкон. Жительница квартиры обнаружила отсутствие железобетонной конструкции только утром, когда ее пытались предупредить об опасности спасатели. А после праздников в корреспондентский пункт позвонил пожилой мужчина. Он объяснил, что всерьез обеспокоен состоянием лестничных пролетов и балконов общего пользования. А также качеством недавно проведенного капитального ремонта в 72-квартирном подъезде 12-этажки. Гродненец Александр Васильевич Черней живет в многоквартирном доме № 8/1 на улице Кабяка с момента его сдачи в эксплуатацию. Дому чуть больше 25 лет.

— Приезжайте завтра, у нас будет собрание, на которое пригласили работников ЖЭСа и представителей горисполкома, — приглашает пенсионер. — Это безобразие. Как нам жить в таких условиях? На площадке по 6 квартир, а не 4, как обычно, потому что мы оказались на стыке двух частей дома. По той же причине у нас два подъезда. Из одного подъезда к квартирам можно попасть, воспользовавшись лифтами. А другой подъезд — это лестница и балконы общего пользования. Ни холодильник, ни диван, ни какой-либо другой крупногабаритный груз на верхние этажи не занесешь. Но это ладно. А как быть при пожаре?

Возмущение пенсионера Александра Чернея понять можно. Финальную черту под терпением жильцов дома подвели работники ЖЭС № 20. В то время когда строители снимали ограждение вокруг строения, на одном из подъездов появилось объявление следующего содержания: «Вход и выход запрещен в связи с дефектами плит перекрытия». Получается, что попасть домой теперь можно, только воспользовавшись лифтами. Проблема есть.

— После того как мы написали письмо в горисполком, к нам направили сотрудника МЧС: так он за голову схватился, — продолжает гродненский пенсионер. — При пожаре лифты останавливаются на нижнем этаже и блокируются. А незадымляемая лестница попросту не выдержит большого скопления людей.

Общение с представителями жилищно-коммунальных служб проходило на повышенных тонах. Дом и снаружи, и внутри выглядит плачевно: подтеки и плесень, лестничные пролеты разрисованные от первого и до последнего этажа. Однако у коммунальщиков своя правда. Начальник отдела технадзора за капремонтом жилищного фонда ОУПП «Гродненское городское ЖКХ» Вадим Кирик-Мостовой утверждает: все, что было разработано проектом, сделано в полном объеме.

Тендер выиграло ОАО «Гродножилстрой», но приступать к работам предприятие не спешило. Однако к качеству выполненных работ (ремонт кровли и входных групп) придраться нельзя. Проведена строительная госэкспертиза, дано заключение специальной комиссии. Проект на выполнение именно этих работ был подготовлен еще в 2014 году. В то время лестницы и балконы не дошли до 60% износа. Как только этот факт обнаружился, вне очереди начали готовить проект, чтобы снять «напряжение». Если бы балконы и лестницы действительно находились в аварийном состоянии, было бы установлено аварийное заграждение и запрещена эксплуатация, говорит Вадим Кирик-Мостовой.

Откуда же взялись запрещающие таблички? Начальник ЖЭС № 20 Татьяна Будрик поясняет: таблички действительно появились после того, как ушли строители. Соответствующее письмо пришло в Гродненское городское ЖКХ от инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области.

— Балконы не рухнут, — обещает жильцам дома Татьяна Будрик.

— Вы нам это гарантируете? — с недоверием спрашивают собравшиеся.

— Не рекомендуется собираться там компаниями и взрывать петарды. Таблички мы повесили для вашей же безопасности.

— Так почему не сделали сразу?

— Была проведена экспертиза, и сейчас идет разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта лестничных перекрытий и балконов, — дает надежду начальник ЖЭСа. — Что касается внешнего вида подъезда, тут уж сами жильцы могут принять решение о ремонте.

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления ЖКХ Гродненского облисполкома Лариса Фомина говорит, что документы четко определяют перечень проводимых работ и их сроки:

— В прошлом году капитально отремонтировано 230 тысяч квадратных метров жилья, это 146 домов по области. В это число входит и капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов. Работа по текущим ремонтам подъездов в жилых домах в прошлом году несколько замедлилась. При плане 15% нам удалось отремонтировать не более 10%. Люди отказываются собирать деньги на ремонт помещений общего пользования.

Перенос же сроков капитального ремонта и изменение объемов финансирования работ производятся при наличии объективных причин. Это форс-мажорные обстоятельства и значительные объемы дополнительных работ. Коммунальщики пообещали, что капитальный ремонт «опасного для здоровья подъезда» в доме № 8/1 на улице Кабака начнется уже в марте.